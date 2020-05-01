Коронавірус може вплинути на чемпіонат світу 2022: несподівана заява УЄФА

В УЄФА вважають, що пандемія коронавірусу може вплинути на проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі. З футбольним календарем можуть виникнути проблеми, якщо ситуація з вірусом буде розвиватися.

Про це заявив член виконавчого комітету УЄФА Ларс-Крістер Олссон, повідомляє BBC.

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"Думаю, коронавірус буде впливати на календар міжнародних матчів ще два-три роки. Якщо ситуація з вірусом буде розвиватися ще серйозніше, то з календарем безумовно виникне проблема.

Деякі турніри переносяться з одного року на інший... А потім в середині європейського клубного сезону має відбутися чемпіонат світу в Катарі – доведеться ущільнити календар внутрішніх та міжнародних змагань", – заявив чиновник.

Чемпіонат світу в Катарі повинен пройти посеред футбольного сезону з 21 листопада до 21 грудня.

Через пандемію коронавірусу в Європі зупинені всі ліги, окрім білоруської. УЄФА вирішив перенести Євро-2020 на 2021 рік.

Також перенесено жіночий чемпіонат Європи та Кубок Америки.

У березні ФІФА офіційно перенесла кваліфікаційні матчі на ЧС-2022 в азійській зоні.

В Європі вже вирішено достроково завершити чемпіонати Франції та Нідерландів.

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