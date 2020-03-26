Коронавірус ні по чому: чемпіонат Китаю з баскетболу буде відновлено в травні

Китайська ліга CBA оголосила про перенесення рестарту сезону-2019/20 з квітня на травень.

Раніше в Китаї готувалися перезапускати сезон 3 квітня, проте після новини про перенесення Олімпіади-2020 на наступний рік, китайці посунули дату рестарту сезону на травень.

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У цей проміжок все більше іноземних гравців отримають можливість повернутися в країну і пройти обов'язковий двотижневий карантин.

Втім, відомо, що ряд американських гравців, на зразок ексгравця збірної України Пуха Джетера, вже знаходяться в Китаї.

Сезон в Китаї був припинений з кінця січня через спалах коронавируса. Всі закордонні гравці і тренери покинули країну.

Коронавірус у Китай: останні новини

Станом на 26 березня коронавірусом у країні заразилися 81 тисяча 727 людей. Померли 3 тисячі 291 людина, одужали – 74 тисячі 177. Однак пік епідемії там вже минув. Впродовж останніх днів в Китаї фіксують незначну кількість заражень.

У провінції Хубей, звідки коронавірус поширився на весь світ, скасували карантин. Однак у Китаї досі діє масковий режим, в громадських місцях людям міряють температуру. Ресторани та кіно ще не планують відкривати. На боротьбу із захворюванням пішло майже три місяці.



Наслідки і смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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