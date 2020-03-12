УЄФА оголосила екстрене засідання через коронавірус: Євро-2020 можуть перенести

Спалах коронавірусу у світі та оголошення про пандемію хвороби ВООЗ може вплинути на проведення Євро-2020. В УЄФА оголосили про екстрене зібрання усіх 55 країн-членів.

До слова Всі матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи будуть скасовані через коронавірус

Інформація про зібрання офіційно оголошено на сайті УЄФА. Воно заплановане на вівторок, 17 березня.

Зважаючи на спалах коронавірусу, засідання відбудеться онлайн.

До слова Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн

Одне з головних питань – проведення Євро-2020 під час пандемії Covid-19. За даними LʼEquipe, турнір перенесуть на 2021 рік.

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Також на цьому засіданні обговорять питання проведення матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи, а також національних чемпіонів. Видання Marca вже повідомляло, що перенесення матчів єврокубків на невизначений термін може бути оголошено вже 12 березня.

Євро-2020 має розпочатися 12 червня і триватиме до 12 липня.

Чемпіонат Європи з футболу прийме 12 міст. Матч-відкриття запланований у Римі.

Через коронавірус можуть перенести і Олімпіаду-2020 в Токіо.

Через оголошення карантину в Україні, всі спортивні заходи, в тому числі футбольні матчі, відбудуться без глядачів.

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