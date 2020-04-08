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Коронавірус обвалив вартість українських футболістів – хто втратив найбільше

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Ціни на українських футболістів / УАФ

Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оновив приблизну вартість українських футболістів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Ціни всіх футболістів були знижені на 20%. Найдорожчим залишився гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко, який подешевшав з 30 млн до 24 млн євро, а Віктор Циганков з "Динамо" – з 20 млн до 16 млн євро.

До слова Мессі та інші футболісти "Барселони" погодилися знизити зарплату на 70%

Якщо раніше десятка найдорожчих українських футболістів, за оцінками Transfermarkt, коштувала 134 млн євро, то тепер – 108 млн євро.

Топ-10 найдорожчих футболістів України:

  • Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті") 24 млн євро (було 30 млн євро).
  • Віктор Циганков ("Динамо") 16 млн (20).
  • Руслан Маліновський ("Аталанта") 11 млн (14).
  • Андрій Ярмоленко ("Вест Хем") 9,5 млн (12).
  • Роман Яремчук ("Гент") 9,5 млн (12).
  • Віталій Миколенко ("Динамо") 9 млн (10).
  • Тарас Степаненко ("Шахтар") 8 млн (10).
  • Марлос ("Шахтар") 8 млн (10).
  • Ярослав Ракіцький ("Зеніт") 8 млн (10).
  • Євген Коноплянка ("Шахтар") 4,8 млн (6).

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Віктор Циганков Новини Спорту Спорт Футбол Ярослав Ракіцький Роман Яремчук Євген Коноплянка Олександр Зінченко Андрій Ярмоленко Руслан Маліновський
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