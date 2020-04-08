Коронавірус обвалив вартість українських футболістів – хто втратив найбільше
Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оновив приблизну вартість українських футболістів у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Ціни всіх футболістів були знижені на 20%. Найдорожчим залишився гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко, який подешевшав з 30 млн до 24 млн євро, а Віктор Циганков з "Динамо" – з 20 млн до 16 млн євро.
До слова Мессі та інші футболісти "Барселони" погодилися знизити зарплату на 70%
Якщо раніше десятка найдорожчих українських футболістів, за оцінками Transfermarkt, коштувала 134 млн євро, то тепер – 108 млн євро.
Топ-10 найдорожчих футболістів України:
- Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті") 24 млн євро (було 30 млн євро).
- Віктор Циганков ("Динамо") 16 млн (20).
- Руслан Маліновський ("Аталанта") 11 млн (14).
- Андрій Ярмоленко ("Вест Хем") 9,5 млн (12).
- Роман Яремчук ("Гент") 9,5 млн (12).
- Віталій Миколенко ("Динамо") 9 млн (10).
- Тарас Степаненко ("Шахтар") 8 млн (10).
- Марлос ("Шахтар") 8 млн (10).
- Ярослав Ракіцький ("Зеніт") 8 млн (10).
- Євген Коноплянка ("Шахтар") 4,8 млн (6).
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