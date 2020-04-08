Коронавірус обвалив вартість українських футболістів – хто втратив найбільше

Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оновив приблизну вартість українських футболістів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Ціни всіх футболістів були знижені на 20%. Найдорожчим залишився гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко, який подешевшав з 30 млн до 24 млн євро, а Віктор Циганков з "Динамо" – з 20 млн до 16 млн євро.

До слова Мессі та інші футболісти "Барселони" погодилися знизити зарплату на 70%

Якщо раніше десятка найдорожчих українських футболістів, за оцінками Transfermarkt, коштувала 134 млн євро, то тепер – 108 млн євро.

Топ-10 найдорожчих футболістів України:

Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті") 24 млн євро (було 30 млн євро).

Віктор Циганков ("Динамо") 16 млн (20).

Руслан Маліновський ("Аталанта") 11 млн (14).

Андрій Ярмоленко ("Вест Хем") 9,5 млн (12).

Роман Яремчук ("Гент") 9,5 млн (12).

Віталій Миколенко ("Динамо") 9 млн (10).

Тарас Степаненко ("Шахтар") 8 млн (10).

Марлос ("Шахтар") 8 млн (10).

Ярослав Ракіцький ("Зеніт") 8 млн (10).

Євген Коноплянка ("Шахтар") 4,8 млн (6).

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