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Коронавірус і спорт: які події перенесли та скасували

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Коронавірус і спорт: які події перенесли та скасували / flipboard.com

Коронавірус добрався до Європи, де перші випадки зараження зафіксовано у понад 20 країнах. Загалом у світі коронавірус зафіксували у понад 60 країнах. Через коронавірус Covid-19 переносяться та скасовуються ряд спортивних заходів.

Китай

  • Гран-прі Формули 1 перенесено на невизначений термін. Етап мав відбутися 19 квітня;
  • чемпіонат світу з сучасного п'ятиборства перенесений у Мексику;
  • перенесено старт чемпіонату Китаю з футболу;
  • чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні перенесений на наступний рік;
  • скасовано Європейський тур з гольфу;
  • скасований чемпіонат світу з гірськолижного спорту;
  • скасований матч Кубка Девіса з Румунією;
  • скасований відбірковий турнір UFC;
  • скасований вечір боксу, в рамках якого чемпіон WBC і WBO Хосе Карлос Рамірес мав захищати титул проти українця Віктора Постола;
  • WTA скасувала 125-тисячник в китайському Куньміні, який повинен був пройти з 27 квітня до 3 травня.

До теми: Загроза скасування Євро-2020 через коронавірус: все, що варто знати

Італія

  • Частина матчів чемпіонату Італії з футболу перенесені на травень;
  • матч Ліги Європи "Інтер" – "Лудогорець" пройшов без глядачів;
  • фінал Кубка Італії з футболу перенесено з 13 на 20 травня;
  • матч 27-го туру баскетбольної Євроліги між "Міланом" і "Реалом" пройде без уболівальників;
  • перенесено фінал тенісного турніру в Бергамо між українцем Іллею Марченком та Енцо Коко.

Чехія

  • 7-й етап Кубка світу з біатлону відбудеться без глядачів.

Іспанія

  • Перенесено на пів року тенісний турнір ATP у Мадриді. Змагання мали відбутися 23-29 березня.

Румунія

  • Юніорський чемпіонат світу з важкої атлетики в Бухаресті скасований.

Японія

  • матч Кубка Девіса Японія – Еквадор відбудеться без глядачів;
  • скасовано фінал Азійської хокейної ліги;
  • скасовано 7 матчів Кубка Японії з футболу;
  • скасовано матч кваліфікації Кубка Азії по баскетболу з Китаєм;
  • Перший етап нового сезону "Супер-Формули" відкладено. Гонка японської серії в Сузуці повинна була відбутися 5 квітня;
  • 72 матчі чемпіонату по бейсболу пройдуть без глядачів.

Ірландія

  • Скасований матч Кубка шести націй з регбі Ірландія – Італія.

Південна Корея

  • Скасований чемпіонат світу по шорт-треку;
  • скасований турнір M-1 Global зі змішаних єдиноборств.

Швейцарія

  • До 15 березня скасовані всі матчі чемпіонату країни по футболу;
  • матчі Швейцарської національної ліги з хокею пройдуть без глядачів.

Малайзія

  • Скасований Європейський тур з гольфу.

ОАЕ

  • Скасований велотур ОАЕ-2020. У двох людей з італійської команди виявили коронавірус.

Катар

  • Перший етап MotoGP сезону-2020 у Катарі скасований.

Іран

  • Іранська футболістка Ільхам Шейхи померла після 10-денної боротьби із коронавірусом.

Таїланд

  • Гран-прі Таїланду MotoGP перенесений на невизначений термін. Мотогонка мала відбутися 22 березня.

Перу

  • Кубок націй з матч-покеру перенесли з Перу в Європу. Де саме відбудеться турнірі – наразі не повідомляється.

Профілактика Covid-19: як вберегтися

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

  • Регулярно мийте руки з милом;
  • закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
  • м'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
  • мийте фрукти та овочі;
  • уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
  • уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.

Станом на 2 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 3 048 осіб. Загальна кількість інфікованих – 89 073 людей по всьому світу. Одужали понад 45 тисяч людей.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Спорт
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