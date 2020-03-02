Коронавірус і спорт: які події перенесли та скасували
Коронавірус добрався до Європи, де перші випадки зараження зафіксовано у понад 20 країнах. Загалом у світі коронавірус зафіксували у понад 60 країнах. Через коронавірус Covid-19 переносяться та скасовуються ряд спортивних заходів.
Китай
- Гран-прі Формули 1 перенесено на невизначений термін. Етап мав відбутися 19 квітня;
- чемпіонат світу з сучасного п'ятиборства перенесений у Мексику;
- перенесено старт чемпіонату Китаю з футболу;
- чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні перенесений на наступний рік;
- скасовано Європейський тур з гольфу;
- скасований чемпіонат світу з гірськолижного спорту;
- скасований матч Кубка Девіса з Румунією;
- скасований відбірковий турнір UFC;
- скасований вечір боксу, в рамках якого чемпіон WBC і WBO Хосе Карлос Рамірес мав захищати титул проти українця Віктора Постола;
- WTA скасувала 125-тисячник в китайському Куньміні, який повинен був пройти з 27 квітня до 3 травня.
До теми: Загроза скасування Євро-2020 через коронавірус: все, що варто знати
Італія
- Частина матчів чемпіонату Італії з футболу перенесені на травень;
- матч Ліги Європи "Інтер" – "Лудогорець" пройшов без глядачів;
- фінал Кубка Італії з футболу перенесено з 13 на 20 травня;
- матч 27-го туру баскетбольної Євроліги між "Міланом" і "Реалом" пройде без уболівальників;
- перенесено фінал тенісного турніру в Бергамо між українцем Іллею Марченком та Енцо Коко.
Чехія
- 7-й етап Кубка світу з біатлону відбудеться без глядачів.
Іспанія
- Перенесено на пів року тенісний турнір ATP у Мадриді. Змагання мали відбутися 23-29 березня.
Румунія
- Юніорський чемпіонат світу з важкої атлетики в Бухаресті скасований.
Японія
- матч Кубка Девіса Японія – Еквадор відбудеться без глядачів;
- скасовано фінал Азійської хокейної ліги;
- скасовано 7 матчів Кубка Японії з футболу;
- скасовано матч кваліфікації Кубка Азії по баскетболу з Китаєм;
- Перший етап нового сезону "Супер-Формули" відкладено. Гонка японської серії в Сузуці повинна була відбутися 5 квітня;
- 72 матчі чемпіонату по бейсболу пройдуть без глядачів.
Ірландія
- Скасований матч Кубка шести націй з регбі Ірландія – Італія.
Південна Корея
- Скасований чемпіонат світу по шорт-треку;
- скасований турнір M-1 Global зі змішаних єдиноборств.
Швейцарія
- До 15 березня скасовані всі матчі чемпіонату країни по футболу;
- матчі Швейцарської національної ліги з хокею пройдуть без глядачів.
Малайзія
- Скасований Європейський тур з гольфу.
ОАЕ
- Скасований велотур ОАЕ-2020. У двох людей з італійської команди виявили коронавірус.
Катар
- Перший етап MotoGP сезону-2020 у Катарі скасований.
Іран
- Іранська футболістка Ільхам Шейхи померла після 10-денної боротьби із коронавірусом.
Таїланд
- Гран-прі Таїланду MotoGP перенесений на невизначений термін. Мотогонка мала відбутися 22 березня.
Перу
- Кубок націй з матч-покеру перенесли з Перу в Європу. Де саме відбудеться турнірі – наразі не повідомляється.
Профілактика Covid-19: як вберегтися
ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:
- Регулярно мийте руки з милом;
- закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
- м'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
- мийте фрукти та овочі;
- уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
- уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.
Станом на 2 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 3 048 осіб. Загальна кількість інфікованих – 89 073 людей по всьому світу. Одужали понад 45 тисяч людей.
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