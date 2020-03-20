Спорт проти коронавірусу: спортсмени, які підтримали світ у боротьбі із пандемією
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Майже усі спортивні заходи у світі скасовані через пандемію коронавірусу. Спортсмени не змогли обійти осторонь таку ситуацію у світі та допомагають країнам боротись із вірусом.
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Футбол
- Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов направив 300 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом в Україні.
- Два колишні гравці "Манчестер Юнайтед" Гаррі Невілл та Раян Гіггз вирішили надати два свої готелі для потреб Національної служби здоров'я.
- Футболіст "Ліверпуля" Мохаммед Салах пожертвував понад 1 мільйон євро для боротьби з коронавірусом.
- Лідер англійського "Ліверпуля" Садіо Мане пожертвував 45 тисяч фунтів стерлінгів на боротьбу з коронавірусом владі Сенегалу.
- Легендарний тренер Мирон Маркевич пожертвував 10 тисяч доларів Київському військовому госпіталю. На виділені кошти лікарня закупила необхідні медикаменти.
- "Челсі" віддав свій готель на стадіоні для медиків, які борються з коронавірусом в Лондоні.
- "Олександрія" підтримала заклади охорони здоров’я апаратами штучної вентиляції легенів (ШВЛ).
- "Колос" закупив для трьох районних лікарень 10 сучасних апаратів для штучної вентиляції легенів.
- "Десна" запускає штаб по підтримці населення на період карантину та буде роздавати антисептики, захисні маски та інформаційні буклети.
- "Інгулець" готовий надати фінансову допомогу мешканцям Петрівського району.
- "Ворскла" опікуватиметься потребами Полтавської обласної інфекційної лікарні.
Теніс
- Друга ракетка світу Сімона Халеп пожертвувала кошти на придбання медичного обладнання в двох містах Румунії.
Профілактика Covid-19: як вберегтися
ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:
- Регулярно мийте руки з милом;
- закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
- м'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
- мийте фрукти та овочі;
- уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
- уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.
Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу
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