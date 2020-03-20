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Спорт проти коронавірусу: спортсмени, які підтримали світ у боротьбі із пандемією

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Спортивний світ проти коронавірусу / twitter.com/juventusfc

Майже усі спортивні заходи у світі скасовані через пандемію коронавірусу. Спортсмени не змогли обійти осторонь таку ситуацію у світі та допомагають країнам боротись із вірусом.

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Футбол

  • Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов направив 300 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом в Україні.
  • Два колишні гравці "Манчестер Юнайтед" Гаррі Невілл та Раян Гіггз вирішили надати два свої готелі для потреб Національної служби здоров'я.
  • Футболіст "Ліверпуля" Мохаммед Салах пожертвував понад 1 мільйон євро для боротьби з коронавірусом.
  • Лідер англійського "Ліверпуля" Садіо Мане пожертвував 45 тисяч фунтів стерлінгів на боротьбу з коронавірусом владі Сенегалу.
  • Легендарний тренер Мирон Маркевич пожертвував 10 тисяч доларів Київському військовому госпіталю. На виділені кошти лікарня закупила необхідні медикаменти.
  • "Челсі" віддав свій готель на стадіоні для медиків, які борються з коронавірусом в Лондоні.
  • "Олександрія" підтримала заклади охорони здоров’я апаратами штучної вентиляції легенів (ШВЛ).
  • "Колос" закупив для трьох районних лікарень 10 сучасних апаратів для штучної вентиляції легенів.
  • "Десна" запускає штаб по підтримці населення на період карантину та буде роздавати антисептики, захисні маски та інформаційні буклети.
  • "Інгулець" готовий надати фінансову допомогу мешканцям Петрівського району.
  • "Ворскла" опікуватиметься потребами Полтавської обласної інфекційної лікарні.

​Теніс

  • Друга ракетка світу Сімона Халеп пожертвувала кошти на придбання медичного обладнання в двох містах Румунії.

Профілактика Covid-19: як вберегтися

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

  • Регулярно мийте руки з милом;
  • закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
  • м'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
  • мийте фрукти та овочі;
  • уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
  • уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.


Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу​

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Автор: Софія Кулай
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Новини Спорту Спорт
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