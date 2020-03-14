Коронавірус? У нас є більш серйозні проблеми, – Олександр Усик

Український боксер Олександр Усик поділився думкою про епідемію китайського коронавірусу COVID-19.

Український спортсмен стверджує, що є проблеми серйозніші, а тому зациклюватися на вірусі не варто. Про це Усик розповів в інтерв'ю iFL TV.

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Мені незрозуміло, чому люди настільки панікують. Паніка породжує паніку. Якщо, не дай Бог, щось станеться, то ви нічого не зміните. Потрібно жити, мити руки. Треба дивитися за собою, дотримуватися гігієни і все інше.



У нас є більш серйозні проблеми. Люди вмирають від туберкульозу і СНІДу. А тут, бачте, грип,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик вирішив убезпечити себе від коронавіруса під час зустрічі з Дереком Чісорою. Українець зробив селфі з опонентом, після чого розпорошив в повітря невідому речовину з балончика.

Олександр Усик (17-0, 13 КО) вийде на ринг проти британця Дерека Чісори (32-9, 23 KO) 23 травня.

Боксери зустрінуться у Лондоні. На кону поєдинку не стоятиме чемпіонський титул WBO, про що раніше можна було прочитати у ЗМІ. Усик є офіційним претендентом по цій версії.

Титулом WBO володіє британець Ентоні Джошуа. Промоутер Едді Хірн заявляв, що переможець бою Усик – Чісора у 2020 році зможе зустрітися з Джошуа.

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