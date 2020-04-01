Коронавірус у "Валенсії": одразу 10 хворих футболістів одужали
В іспанській "Валенсії" поступово одужують футболісти і співробітники клубу після захворювання коронавірусом.
16 березня "кажани" підтвердили, що близько 35% співробітників, які приїхали в Мілан в лютому, заразилися вірусом. Тепер же стало відомо, що все обійшлося, повідомляє Marca.
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10 гравців здали повторний тест, який не показав наявності інфекції в команді. Що стосується персоналу, то у деяких членів "Валенсії" тести виявилися позитивними.
"Валенсія" стала одним з перших клубів в Іспанії, який повідомив про зараження коронавірусом своїх гравців. Джерелом зараження міг стати матч Ліги чемпіонів проти "Аталанти".
На даний момент команда знаходиться на карантині. "Валенсія" після 27 турів займає сьоме місце в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 42 очка.
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