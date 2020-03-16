Коронавірус відбере у Світоліної позицію у рейтингу WTA
Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна втратить позицію у рейтингу WTA. Українка, яка перебуває на 5-й сходинці, наступний тиждень розпочне у статусі шостої ракетки світу.
Причина в тому, що престижний турнір BNP Paribas 2020 в Індіан-Веллсі (США) скасували через коронавірус.
Торік на цьому турнірі українка дійшла до півфіналу, в якому програла Б'янці Андреєску.
Це важливо Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Таким чином, Світоліна не зможе захистити набрані очки. У рейтингу Еліна втратить 389 балів та опуститься на 6-е місце.
Інших змін у топ-5 рейтингу WTA не відбудеться. Рейтинг продовжить очолювати австралійка Ешлі Барті.
Натомість на 23-у сходинку в рейтингу підніметься українка Даяна Ястремська.
Що відомо про скасування турнірів
16 березня WTA оголосила про скасування тенісних турнірів до початку травня.
WTA опублікувала заяву, в якій повідомляється про скасування грунтових турнірів в Штутгарті (Німеччина), Стамбулі (Туреччина), а також у Празі (Чехія).
Першим турніром після відновлення календаря є Premier Mandatory в Мадриді (Іспанія), який повинен пройти 2-9 травня. Після нього запланований турнір WTA Premier 5 у Римі (Італія).
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