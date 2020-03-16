24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Коронавірус відбере у Світоліної позицію у рейтингу WTA

- Читать новость на русском
Еліна Світоліна / 24 канал

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна втратить позицію у рейтингу WTA. Українка, яка перебуває на 5-й сходинці, наступний тиждень розпочне у статусі шостої ракетки світу.

Причина в тому, що престижний турнір BNP Paribas 2020 в Індіан-Веллсі (США) скасували через коронавірус.

Торік на цьому турнірі українка дійшла до півфіналу, в якому програла Б'янці Андреєску.

Це важливо Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн

Таким чином, Світоліна не зможе захистити набрані очки. У рейтингу Еліна втратить 389 балів та опуститься на 6-е місце.

Інших змін у топ-5 рейтингу WTA не відбудеться. Рейтинг продовжить очолювати австралійка Ешлі Барті.

Натомість на 23-у сходинку в рейтингу підніметься українка Даяна Ястремська.

Що відомо про скасування турнірів

16 березня WTA оголосила про скасування тенісних турнірів до початку травня.

WTA опублікувала заяву, в якій повідомляється про скасування грунтових турнірів в Штутгарті (Німеччина), Стамбулі (Туреччина), а також у Празі (Чехія).

Першим турніром після відновлення календаря є Premier Mandatory в Мадриді (Іспанія), який повинен пройти 2-9 травня. Після нього запланований турнір WTA Premier 5 у Римі (Італія).

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.

Як зробити антисептик в домашніх умовах: рекомендації ВООЗ
сьогодні
Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Еліна Світоліна Теніс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
15 березня 16:16 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
15 березня 14:14 Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Михайло Гема
сьогодні 17:33 Як воротар "Севільї" Палоп забивав "Шахтарю" у Кубку УЄФА: ретровідео
Михайло Гема
сьогодні 09:21 Перенесення Євро-2020: плюси та мінуси для збірної України
Михайло Гема
сьогодні 08:40 Чи потрібно скасовувати Євро-2020? Опитування
Софія Кулай
Новини
Більше новин
Залиште відгук