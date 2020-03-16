Коронавірус відбере у Світоліної позицію у рейтингу WTA

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна втратить позицію у рейтингу WTA. Українка, яка перебуває на 5-й сходинці, наступний тиждень розпочне у статусі шостої ракетки світу.

Причина в тому, що престижний турнір BNP Paribas 2020 в Індіан-Веллсі (США) скасували через коронавірус.

Торік на цьому турнірі українка дійшла до півфіналу, в якому програла Б'янці Андреєску.

Це важливо Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн

Таким чином, Світоліна не зможе захистити набрані очки. У рейтингу Еліна втратить 389 балів та опуститься на 6-е місце.

Інших змін у топ-5 рейтингу WTA не відбудеться. Рейтинг продовжить очолювати австралійка Ешлі Барті.

Натомість на 23-у сходинку в рейтингу підніметься українка Даяна Ястремська.

Що відомо про скасування турнірів

16 березня WTA оголосила про скасування тенісних турнірів до початку травня.

WTA опублікувала заяву, в якій повідомляється про скасування грунтових турнірів в Штутгарті (Німеччина), Стамбулі (Туреччина), а також у Празі (Чехія).

Першим турніром після відновлення календаря є Premier Mandatory в Мадриді (Іспанія), який повинен пройти 2-9 травня. Після нього запланований турнір WTA Premier 5 у Римі (Італія).

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