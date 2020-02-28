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Коронавірус вносить корективи: хокейні матчі у Швейцарії відбудуться без глядачів

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Чемпіонат Швейцарії з хокею / xsport.ua

Матчі Швейцарської національної ліги пройдуть за зачинених дверей. В регіоні побоюються поширення коронавірусу та відмовляються від масових заходів.

Рішення було прийнято через поширення коронавірусу. 

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Ми дотримуємось початкового календаря. Просимо вболівальників зберігати спокій і з розумінням поставитись до можливих змін. Ми будемо регулярно повідомляти нову інформацію,
– повідомляє пресслужба ліги у Твіттері

2 березня на екстрених зборах керівники клубів і ліги спільно приймуть рішення про те, як будуть проводитися матчі плей-офф, який стартує 7 березня.

Додамо, що саме у Швейцарії повинен відбутись чемпіонат світу з хокею.

  • Поки що 500 людей у ​​Швейцарії пройшли тестування на новий коронавірус. Маски з носа та горла брали і відправляли в лабораторії для обстеження. Ряд людей перебуває на карантині у своєму кантоні проживання.
  • Кількість випробувальних лабораторій у Швейцарії було збільшено з однієї до десяти із збільшенням потужностей. Тепер вони можуть виконувати 1000 коронавірусних тестів на день.
  • Влада Швейцарії підтвердила низку нових випадків коронавірусу, які поширюються по всій країні.


Поширення коронавірусу у Швейцарії 

Матчі Швейцарської національної ліги, заплановані на 28 і 29 лютого, рішенням місцевої влади пройдуть без глядачів. В регіоні побоюються поширення коронавируса і намагаються відмовитися від масових заходів. Нагадаємо, саме в Швейцарії в 2020 році повинен пройти чемпіонат світу з хокею.

«Заплановані на п'ятницю і суботу матчі Швейцарської національної ліги в італомовні кантоні Тічино будуть проходити без глядачів. Це стосується зустрічей «Амбра» - «Піотта» в Давосі і дербі «Лугано» - «Амбра».

У понеділок ліга проведе позачергові збори, щоб обговорити з усіма клубами процедуру і можливі сценарії плей-офф.

В даний час ми дотримуємося початкового календаря. Просимо вболівальників зберігати спокій і з розумінням поставитися до можливих змін. Ми будемо регулярно повідомляти нову інформацію », - йдеться в повідомленні прес-служби ліги в

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/hockey/news-3982603-matchi-chempionata-shvejcarii-projdut-bez-zritelej-iz-za-ugrozy-rasprostranenija-koronavirusa.html?utm_source=copypaste
Матчі Швейцарської національної ліги, заплановані на 28 і 29 лютого, рішенням місцевої влади пройдуть без глядачів. В регіоні побоюються поширення коронавируса і намагаються відмовитися від масових заходів. Нагадаємо, саме в Швейцарії в 2020 році повинен пройти чемпіонат світу з хокею.

«Заплановані на п'ятницю і суботу матчі Швейцарської національної ліги в італомовні кантоні Тічино будуть проходити без глядачів. Це стосується зустрічей «Амбра» - «Піотта» в Давосі і дербі «Лугано» - «Амбра».

У понеділок ліга проведе позачергові збори, щоб обговорити з усіма клубами процедуру і можливі сценарії плей-офф.

В даний час ми дотримуємося початкового календаря. Просимо вболівальників зберігати спокій і з розумінням поставитися до можливих змін. Ми будемо регулярно повідомляти нову інформацію », - йдеться в повідомленні прес-служби ліги в « Твіттері » .

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/hockey/news-3982603-matchi-chempionata-shvejcarii-projdut-bez-zritelej-iz-za-ugrozy-rasprostranenija-koronavirusa.html?utm_source=copypaste
Матчі Швейцарської національної ліги, заплановані на 28 і 29 лютого, рішенням місцевої влади пройдуть без глядачів. В регіоні побоюються поширення коронавируса і намагаються відмовитися від масових заходів. Нагадаємо, саме в Швейцарії в 2020 році повинен пройти чемпіонат світу з хокею.

«Заплановані на п'ятницю і суботу матчі Швейцарської національної ліги в італомовні кантоні Тічино будуть проходити без глядачів. Це стосується зустрічей «Амбра» - «Піотта» в Давосі і дербі «Лугано» - «Амбра».

У понеділок ліга проведе позачергові збори, щоб обговорити з усіма клубами процедуру і можливі сценарії плей-офф.

В даний час ми дотримуємося початкового календаря. Просимо вболівальників зберігати спокій і з розумінням поставитися до можливих змін. Ми будемо регулярно повідомляти нову інформацію », - йдеться в повідомленні прес-служби ліги в « Твіттері » .

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/hockey/news-3982603-matchi-chempionata-shvejcarii-projdut-bez-zritelej-iz-za-ugrozy-rasprostranenija-koronavirusa.html?utm_source=copypaste
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Автор: Софія Кулай
Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини Спорту Спорт Хокей
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