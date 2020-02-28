Коронавірус вносить корективи: хокейні матчі у Швейцарії відбудуться без глядачів

Матчі Швейцарської національної ліги пройдуть за зачинених дверей. В регіоні побоюються поширення коронавірусу та відмовляються від масових заходів.

Рішення було прийнято через поширення коронавірусу.

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Ми дотримуємось початкового календаря. Просимо вболівальників зберігати спокій і з розумінням поставитись до можливих змін. Ми будемо регулярно повідомляти нову інформацію,

– повідомляє пресслужба ліги у Твіттері

Die für Freitag und Samstag geplanten #NationalLeague-Spiele im Tessin werden ohne Zuschauer ausgetragen. Dies hat die Tessiner Regierung beschlossen. Betroffen ist die Partie @HCAP1937 gegen @HCDavos_off am Freitag und das Derby @OfficialHCL - @HCAP1937 vom Samstag. (1/3) — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) February 26, 2020

2 березня на екстрених зборах керівники клубів і ліги спільно приймуть рішення про те, як будуть проводитися матчі плей-офф, який стартує 7 березня.

Додамо, що саме у Швейцарії повинен відбутись чемпіонат світу з хокею.

Поки що 500 людей у ​​Швейцарії пройшли тестування на новий коронавірус. Маски з носа та горла брали і відправляли в лабораторії для обстеження. Ряд людей перебуває на карантині у своєму кантоні проживання.

Кількість випробувальних лабораторій у Швейцарії було збільшено з однієї до десяти із збільшенням потужностей. Тепер вони можуть виконувати 1000 коронавірусних тестів на день.

Влада Швейцарії підтвердила низку нових випадків коронавірусу, які поширюються по всій країні.



Поширення коронавірусу у Швейцарії

Матчі Швейцарської національної ліги, заплановані на 28 і 29 лютого, рішенням місцевої влади пройдуть без глядачів. В регіоні побоюються поширення коронавируса і намагаються відмовитися від масових заходів. Нагадаємо, саме в Швейцарії в 2020 році повинен пройти чемпіонат світу з хокею. «Заплановані на п'ятницю і суботу матчі Швейцарської національної ліги в італомовні кантоні Тічино будуть проходити без глядачів. Це стосується зустрічей «Амбра» - «Піотта» в Давосі і дербі «Лугано» - «Амбра». У понеділок ліга проведе позачергові збори, щоб обговорити з усіма клубами процедуру і можливі сценарії плей-офф. В даний час ми дотримуємося початкового календаря. Просимо вболівальників зберігати спокій і з розумінням поставитися до можливих змін. Ми будемо регулярно повідомляти нову інформацію », - йдеться в повідомленні прес-служби ліги в Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/hockey/news-3982603-matchi-chempionata-shvejcarii-projdut-bez-zritelej-iz-za-ugrozy-rasprostranenija-koronavirusa.html?utm_source=copypaste

Матчі Швейцарської національної ліги, заплановані на 28 і 29 лютого, рішенням місцевої влади пройдуть без глядачів. В регіоні побоюються поширення коронавируса і намагаються відмовитися від масових заходів. Нагадаємо, саме в Швейцарії в 2020 році повинен пройти чемпіонат світу з хокею. «Заплановані на п'ятницю і суботу матчі Швейцарської національної ліги в італомовні кантоні Тічино будуть проходити без глядачів. Це стосується зустрічей «Амбра» - «Піотта» в Давосі і дербі «Лугано» - «Амбра». У понеділок ліга проведе позачергові збори, щоб обговорити з усіма клубами процедуру і можливі сценарії плей-офф. В даний час ми дотримуємося початкового календаря. Просимо вболівальників зберігати спокій і з розумінням поставитися до можливих змін. Ми будемо регулярно повідомляти нову інформацію », - йдеться в повідомленні прес-служби ліги в « Твіттері » . Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/hockey/news-3982603-matchi-chempionata-shvejcarii-projdut-bez-zritelej-iz-za-ugrozy-rasprostranenija-koronavirusa.html?utm_source=copypaste

Матчі Швейцарської національної ліги, заплановані на 28 і 29 лютого, рішенням місцевої влади пройдуть без глядачів. В регіоні побоюються поширення коронавируса і намагаються відмовитися від масових заходів. Нагадаємо, саме в Швейцарії в 2020 році повинен пройти чемпіонат світу з хокею. «Заплановані на п'ятницю і суботу матчі Швейцарської національної ліги в італомовні кантоні Тічино будуть проходити без глядачів. Це стосується зустрічей «Амбра» - «Піотта» в Давосі і дербі «Лугано» - «Амбра». У понеділок ліга проведе позачергові збори, щоб обговорити з усіма клубами процедуру і можливі сценарії плей-офф. В даний час ми дотримуємося початкового календаря. Просимо вболівальників зберігати спокій і з розумінням поставитися до можливих змін. Ми будемо регулярно повідомляти нову інформацію », - йдеться в повідомленні прес-служби ліги в « Твіттері » . Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/hockey/news-3982603-matchi-chempionata-shvejcarii-projdut-bez-zritelej-iz-za-ugrozy-rasprostranenija-koronavirusa.html?utm_source=copypaste