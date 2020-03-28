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Коронавірус забрав життя баскетболіста Лі Гріна

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Лі Грін / talkbasket.net

Колишній баскетболіст команди університету Сент-Джонс Лі Грін помер від коронавірусу COVID-19 у віці 49 років.

Про це повідомляє відоме баскетбольне видання Talkbasket.

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Він виступав у складі команди з 1991 по 1994 рік. В середньому по 2,3 очка за гру і був відомий як фахівець із оборони. Його з любов'ю запам’ятали колишні товариші по команді.

Баскетболісти, які захворіли на коронавірус

  • У гравця баскетбольного клубу "Реал" Мадрид Трея Томпкінса підтвердили коронавірус.
  • Гравці команди НБА "Юти" Руді Гобер та Донован Мітчелл заразилися коронавірусом. При чому ЗМІ повідомляють, що саме Гобер заразив Мітчелла.
  • У гравця "Детройт Пістонс" Крістіана Вуда виявили коронавірус.
  • У чотирьох гравців баскетбольного клубу "Бруклін Нетс" виявили захворювання коронавірусу. Одним із тих, у кого тест виявився позитивним, став дворазовий призер НБА Кевін Дюрант.
  • Баскетболіст НБА Джейсон Коллінз захворів на коронавірус.
  • Гравчиня жіночої НБА Сіді Уіз заразилася на коронавірус.

Додамо, що станом на сьогодні, 28 березня, у світі захворіло на коронавірус понад 602 тисячі осіб. Померло вже понад 28 тисяч осіб. Перше місце за летальними випадками серед усіх країн посідає Італія (понад 9 тисяч осіб).

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Профілактика COVID-19: як вберегтися

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

  • Регулярно мийте руки з милом;
  • закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
  • м'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
  • мийте фрукти та овочі;
  • уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
  • уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.


Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу​

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В Україні зафіксували 311 випадків коронавірусу, 8 – летальних: МОЗ
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Автор: Софія Кулай
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Спорту Спорт Здоров'я Втрати Баскетбол
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