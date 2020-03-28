Коронавірус забрав життя баскетболіста Лі Гріна

Колишній баскетболіст команди університету Сент-Джонс Лі Грін помер від коронавірусу COVID-19 у віці 49 років.

Про це повідомляє відоме баскетбольне видання Talkbasket.

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Він виступав у складі команди з 1991 по 1994 рік. В середньому по 2,3 очка за гру і був відомий як фахівець із оборони. Його з любов'ю запам’ятали колишні товариші по команді.

Баскетболісти, які захворіли на коронавірус

У гравця баскетбольного клубу "Реал" Мадрид Трея Томпкінса підтвердили коронавірус.

Гравці команди НБА "Юти" Руді Гобер та Донован Мітчелл заразилися коронавірусом. При чому ЗМІ повідомляють, що саме Гобер заразив Мітчелла.

У гравця "Детройт Пістонс" Крістіана Вуда виявили коронавірус.

У чотирьох гравців баскетбольного клубу "Бруклін Нетс" виявили захворювання коронавірусу. Одним із тих, у кого тест виявився позитивним, став дворазовий призер НБА Кевін Дюрант.

Баскетболіст НБА Джейсон Коллінз захворів на коронавірус.

Гравчиня жіночої НБА Сіді Уіз заразилася на коронавірус.

Додамо, що станом на сьогодні, 28 березня, у світі захворіло на коронавірус понад 602 тисячі осіб. Померло вже понад 28 тисяч осіб. Перше місце за летальними випадками серед усіх країн посідає Італія (понад 9 тисяч осіб).

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Профілактика COVID-19: як вберегтися

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

Регулярно мийте руки з милом;

закривайте ніс та рот, коли чхаєте;

м'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;

мийте фрукти та овочі;

уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;

уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу​

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