Помер експрезидент "Буковини" Василь Федорюк: причина смерті

Колишній президент чернівецького футбольного клубу "Буковина" Василь Федорюк став першою жертвою коронавірусу в українському спорті.

Сумну звістку повідомив футбольний функціонер Святослав Сирота на своїй сторінці у фейсбуці.

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Василю Федорюку було 72 роки.

Не хотілося писати. Але, все ж, вважаю за потрібне це озвучити. Можливо, це врятує когось. Далекий і невідомий вірус торкнувся до футболу. Вчора від коронавірусу помер колишній президент футбольного клубу "Буковина" Василь Олександрович Федорюк. Сумуємо. Висловлюю співчуття його рідним і близьким. А решта, все ж, може бути, почнуть розуміти, що вірус є та він реальна загроза життю,

– написав Сирота.

Хто такий Василь Федорюк?

Василь Федорюк народився 14 лютого 1948 року у селі Іванківці (Чернівецька область). Здобув освіту у Кіцманському сільськогосподарському технікумі. З чотирнадцяти років грав за місцеву сільську команду.

Під час служби в армії 1968/70 грав за Київський військовий округ. Після армії грав за аматорські команди "Будівельник", ДОК і "Гравітон". У складі ДОКу став чемпіоном Чернівецької області та грав в аматорському чемпіонаті України. У 32 роки зазнав важку травму коліна, внаслідок чого і завершив грати у футбол.

У 1970 році вступив до Чернівецького державного університету, на біологічний факультет, який закінчив у 1976 році за фахом "інженер–хімік". Працював майстром на заводі мінерально-вітамінних біологічних препаратів. Був спочатку майстром, а потім начальником зміни та цеху.

У 1986–1990 – начальник Чернівецького санзагону агропромислового комплексу. З 1990 року – генеральний директор ТОВ "Ніко-Інвест" і ТОВ "Гермес-Ніко". Був членом партії "Наша Україна" з 2004 року.

Президент футбольного клубу "Буковина" (Чернівці) у 1993/98 і 2007/10 роках. За підсумками сезону 2009/10 команда вийшла до першої ліги. Входив до Ради клубу, де є також президент "Буковини" Василь Орлецький і Володимир Чумак (колишній президент харківського "Арсенала").

Василь Федорюк – одружений. Має дві доньки: Юлію та Марину.

Що таке коронавірус Covid-2019?

Так називають спалах коронавірусної хвороби, яка розпочалась у Китаї у 2019 році. Вчені вивчили геном вірусу та встановили, що він на 70% схожий на SARS-COV, який у 2012 році став причиною високої смертності через гострий респіраторний синдром.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу, однак називає її контрольованою.

Додамо. що станом на ранок, 7 квітня, в Україні виявлено 1462 випадків захворювань на коронавірус, із них 45 осіб померли та 28 осіб одужали.



Чому слід залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

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