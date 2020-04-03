Коронавірус забрав життя легенди "Реала" Беніто

6-разовий чемпіон Іспанії Гойо Беніто після довгої недуги, а потім ще й позитивного тесту на коронавірус помер у віці 73-х років.

Про це повідомив мадридський клуб.

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У заяві "Реал" висловив свої співчуття сім'ї футболіста. Зазначивши, що Гойо Беніто завжди був прикладом для усіх у команді. Тринадцять сезонів Гойо провів у мадридському "Реалі", шість разів ставав чемпіоном Іспанії та був володарем п'яти кубків країни.

Goyo Benito fue siempre un ejemplo de los valores de nuestro club. Vistió la camiseta del Real Madrid durante trece temporadas. Durante todo este tiempo, desde su formación en la cantera del Real Madrid, conquistó 6 Ligas y 5 Copas de España.#RealMadrid pic.twitter.com/VeSUAsvgkl — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 2, 2020

Загалом за "вершкових" футболіст зіграв 420 матчів та забив три голи. 22 поєдинки Гойо зіграв за національну збірну Іспанії.



Понад десять років Гойо боровся із хворобою Альцгеймера. Нещодавно у нього діагностували ще й коронавірус, який прискорив смерть.

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