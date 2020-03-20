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Коронавірус забрав життя відомого спортивного журналіста Хосе Марії Кандели

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Хосе Марія Кандела / cope.es/actualidad

Хосе Марія Кандела був відомим спортивним журналістом у Іспанії. Журналіст перебував у важкому стані останній тиждень через захворювання коронавірусом.

Про це повідомив у своєму твіттері Radio Nacional de España, де й працював журналіст.

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Хосе Кандела помер від коронавірусу вчора, 19 березня, у віці 59 років.

Журналіст відомий роботою не тільки на відомому іспанському радіо, а також висвітлював інформацію, пов'язану з мадридським "Атлетіко".

Це вже четвертий летальний випадок у спортивному світі через пандемію коронавірусу.

В Іспанії зафіксовано 17 147 випадків зараження коронавірусом, з них – 767 людей померло, 939 – залишаються в реанімації.

  • Першою, хто помер через захворювання коронавірусу у спортивному світі стала іранська футболістка Ільхайм Шейхи.
  • 15 березня помер 21-літній Франціско Гарсія. Він наймолодший, хто помер через коронавірус в Іспанії.
  • Іранський тренер з футболу і міні-футболу Ахмад Тахері 16 березня помер від захворювання, викликаного коронавірусом нового типу.

Профілактика Covid-19: як вберегтися

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

  • Регулярно мийте руки з милом;
  • закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
  • м'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
  • мийте фрукти та овочі;
  • уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
  • уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.


Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Софія Кулай
Теги: Спорт Новини Спорту Коронавірус Covid-19 Здоров'я Втрати
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