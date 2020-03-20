Коронавірус забрав життя відомого спортивного журналіста Хосе Марії Кандели

Хосе Марія Кандела був відомим спортивним журналістом у Іспанії. Журналіст перебував у важкому стані останній тиждень через захворювання коронавірусом.

Про це повідомив у своєму твіттері Radio Nacional de España, де й працював журналіст.

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Хосе Кандела помер від коронавірусу вчора, 19 березня, у віці 59 років.

Журналіст відомий роботою не тільки на відомому іспанському радіо, а також висвітлював інформацію, пов'язану з мадридським "Атлетіко".

Ha fallecido nuestro compañero Chema Candela. Descansa en paz. Vamos a echarte muchísimo de menos. pic.twitter.com/l4RCDuwaWC — Radio Nacional (@rne) March 20, 2020

Це вже четвертий летальний випадок у спортивному світі через пандемію коронавірусу.

В Іспанії зафіксовано 17 147 випадків зараження коронавірусом, з них – 767 людей померло, 939 – залишаються в реанімації.

Першою, хто помер через захворювання коронавірусу у спортивному світі стала іранська футболістка Ільхайм Шейхи.

15 березня помер 21-літній Франціско Гарсія. Він наймолодший, хто помер через коронавірус в Іспанії.

Іранський тренер з футболу і міні-футболу Ахмад Тахері 16 березня помер від захворювання, викликаного коронавірусом нового типу.

Профілактика Covid-19: як вберегтися

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

Регулярно мийте руки з милом;

закривайте ніс та рот, коли чхаєте;

м'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;

мийте фрукти та овочі;

уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;

уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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