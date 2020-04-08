Коронавірус завдає удар по вартості гравців УПЛ: Циганков та Ісмаїлі постраждали найбільше

Авторитетний портал Transfermarkt оприлюднив оновлену приблизну вартість представників української Прем'єр-ліги.

Ціни всіх футболістів були знижені на 20%. Виняток зроблено лише для гравців 1998 року народження і молодше – їх вартість впала на 10%.

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Найдорожчим гравцем УПЛ залишився півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков. Його ціна відтепер становить 16 млн євро (що на 4 млн менше, ніж раніше).

Другу сходинку посів півзахисник "Шахтаря" Тете (15,5 млн євро проти колишніх 17 млн), на третьому місці – його одноклубник Ісмаїлі (15 млн євро проти колишніх 19 млн).

Топ-20 найдорожчих гравців УПЛ виглядає так:

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