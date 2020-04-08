Коронавірус завдає удар по вартості гравців УПЛ: Циганков та Ісмаїлі постраждали найбільше
Авторитетний портал Transfermarkt оприлюднив оновлену приблизну вартість представників української Прем'єр-ліги.
Ціни всіх футболістів були знижені на 20%. Виняток зроблено лише для гравців 1998 року народження і молодше – їх вартість впала на 10%.
До теми Коронавірус обвалив вартість українських футболістів – хто втратив найбільше
Найдорожчим гравцем УПЛ залишився півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков. Його ціна відтепер становить 16 млн євро (що на 4 млн менше, ніж раніше).
Другу сходинку посів півзахисник "Шахтаря" Тете (15,5 млн євро проти колишніх 17 млн), на третьому місці – його одноклубник Ісмаїлі (15 млн євро проти колишніх 19 млн).
Топ-20 найдорожчих гравців УПЛ виглядає так:
Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram
Читайте також
-
Боєць MMA за 3 секунди відправив суперника в моторошний нокаут, встановивши рекорд: відеосьогодні , 14:56
-
Зірковий Роналдінью вийшов із в'язниці, застава за футболіста – понад 1 мільйон доларівсьогодні , 09:36
-
Зірковий напарник Шевченка з "Мілана" вилікувався від коронавірусусьогодні , 14:25
-
Легендарний гравець "Ліверпуля" потрапив в аварію з донькоюсьогодні , 13:11
-
Чемпіон Європи та учасник двох Олімпіад Донато Сабія помер від коронавірусусьогодні , 15:43
-
Боєць ММА виступав під українським прапором, а в UFC з'явився під прапором Молдови: фотосьогодні , 15:15