Коронавірус зірвав трансфер "Шахтаря" з бразильським клубом
"Корітіба" планує підсилити склад перед стартом елітного дивізіону чемпіонату Бразилії. Клуб намагалався підписати футболіста "Шахтаря" Веллінгтона Нема.
Про це заявив президент клубу Самір Намур.
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Ми вели переговори кілька разів, підійшли впритул до угоди. Але потім припинення чемпіонатів через коронавірусну кризу згорнула переговорний процес,
– сказав Намур в інтерв'ю Bem Parana.
При цьому, керівник бразильського клубу зазначив, що саме припинення розіграшів національних чемпіонатів через пандемію коронавіруса завадило успішному завершенню трансферу, хоча були й "інші фактори".
- Ще в лютому повідомлялося про інтерес "Корітіби" до Веллінгтона Нема.
- Згодом в пресі також з'являлися відомості про можливий перехід бразильця в "Форталеза", а також про бажання "Шахтаря" позбутися від гравця, на якого не розраховує тренерський штаб.
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