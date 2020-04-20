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Коронавірус зруйнував плани Зінченка щодо весілля з Седан

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Олександр Зінченко та Влада Седан / Instagram

Півзахисник "Манчестер Сіті" і збірної України Олександр Зінченко розповів про останні новини програмі "Великий футбол".

Олександр Зінченко розповів, коли планується весілля з Владою Седан.

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"У нас загальний бюджет і ми разом приймаємо рішення про покупках. Але, як кажуть, чоловік – це голова, а жінка – це шия. Куди шия направить, туди голова і дивиться. Коли у мене весілля – це питання з такої ж категорії, як і "Коли поновлюються тренування в "Манчестер Сіті"?". Зараз все в підвішеному стані, ніхто нічого не знає. Як тільки буде календар матчів, тоді ми зможемо сісти і вирішити", – сказав Зінченко.

  • Олександр Зінченко зробив пропозицію руки і серця журналістці телеканалу "Футбол" Владі Седан в жовтні минулого року. Пара збиралася призначити весілля на закінчення сезону, проте пандемія коронавірусу внесла свої корективи в їхні плани.
  • Зінченко в нинішньому сезоні зіграв 18 матчів за "Ман Сіті", в яких забив 1 гол. Чемпіонат Англії припинений на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Зіркові весілля Олександр Зінченко Футбол
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