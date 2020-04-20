Коронавірус зруйнував плани Зінченка щодо весілля з Седан
Півзахисник "Манчестер Сіті" і збірної України Олександр Зінченко розповів про останні новини програмі "Великий футбол".
Олександр Зінченко розповів, коли планується весілля з Владою Седан.
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"У нас загальний бюджет і ми разом приймаємо рішення про покупках. Але, як кажуть, чоловік – це голова, а жінка – це шия. Куди шия направить, туди голова і дивиться. Коли у мене весілля – це питання з такої ж категорії, як і "Коли поновлюються тренування в "Манчестер Сіті"?". Зараз все в підвішеному стані, ніхто нічого не знає. Як тільки буде календар матчів, тоді ми зможемо сісти і вирішити", – сказав Зінченко.
- Олександр Зінченко зробив пропозицію руки і серця журналістці телеканалу "Футбол" Владі Седан в жовтні минулого року. Пара збиралася призначити весілля на закінчення сезону, проте пандемія коронавірусу внесла свої корективи в їхні плани.
- Зінченко в нинішньому сезоні зіграв 18 матчів за "Ман Сіті", в яких забив 1 гол. Чемпіонат Англії припинений на невизначений термін через пандемію коронавірусу.
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