Коронавірус з'явився через 5G: відомий кривдник українського боксера здивував заявою
Британський боксер Амір Хан висловився щодо коронавірусу. Колишній чемпіон світу висловив припущення, що коронавірус поширюють з допомогою веж 5G-інтернету.
У коментарі порталу Boxing Scene Хан назвав брехнею інформацію, що коронавірус виник у Китаї.
"Це брехня. Люди кажуть, що китайці їли кажанів і змій і отрути, все упереміш. Що за дідько? Ви вірите в це? Я – ні", – сказав Амір.
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На думку британського боксера, з допомогою веж начебто контролюється популяція людей.
Ви думаєте, що немає нічого спільного з 5G вежами, які будуються? Є, це все зроблено людьми. Вежі будують не без причин – вони тестують 5G. Це може бути контроль популяції – позбавлення від багатьох з нас, особливо коли вони сказали, що під найбільшою загрозою літні люди,
– зазначив Амір.
Також Хан пов'язав появу 3G та 4G з епідеміями грипу.
"Кожен раз, коли з'являється 3G, 4G, 5G, це постійно якась схема. Повернемося у 2002-й, коли 3G був представлений світу, був спалах вірусу. Потім у 2009-у, коли з'явився 4G, був спалах свинячого грипу. 2020 року, хлопці – 5G, прорив коронавірусу", – заявив Хан.
Станом на 5 квітня у світі підтверджено 1 216 422 випадки зараження COVID-19. Померло 65 711 осіб, видужали – 252 478.
Що відомо про Аміра Хана?
33-річний британський боксер, який виступає в 1-й напівсередній, в напівсередній і в 1-й середній вагових категоріях.
Срібний призер Олімпійських ігор (2004), чемпіон світу серед юніорів (2004), чемпіон світу за версіями WBA (2009-2011) та IBF (2011) в 1-й напівсередній вазі.
У липні 2009 року зустрівся з українцем Андрієм Котельником за титул WBA. Хан переміг рішенням суддів та відібрав пояс у Котельника.
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