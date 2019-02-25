Кортеж Суркіса та "Динамо" порушив правила дорожнього руху, за що отримав "покарання": відео

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Ігор Суркіс
Ігор Суркіс / 1927.kiev.

Автори проекту "ЗупиниЛося" знову шукали порушників правил дорожнього руху у Києві. Цього разу вони натрапили на автомобілі київського "Динамо" та їх президента – Ігоря Суркіса.

"Полювання" на порушників цього разу активісти проводили на Поштовій площі. В один з моментів два автомобілі – Mercedes Gelandewagen та Toyota Land Cruiser порушили ПДР. Тож їм на лобове скло активіст Сергій Болотніков наклеїв наклейку, що їх водій цього авто порушує правила дорожнього руху.

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У відповідь водій одного з автомобілів почав висловлюватися ненормативною лексикою у сторону активістів.

Згодом виявилося, що Toyota Land Cruiser зареєстрована на футбольний клуб "Динамо" Київ. А Mercedes Gelandewagen користується президент "Динамо" Ігор Суркіс. Однак чи був він у цей час в автомобілі – невідомо.

 

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Теги: Спорт Футбол Динамо Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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