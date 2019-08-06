Корупція на ЧС-2006: серед підозрюваних Франц Бекенбауер

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Франц Бекенбауер
Франц Бекенбауер / web.de

Федеральна прокуратура Швейцарії повідомила, що висунула обвинувачення колишнім футбольним функціонерам з Німеччини та Швейцарії. Йдеться про колишніх членів президії оргкомітету з проведення Чемпіонату світу з футболу 2006 року (ЧС-2006) у Німеччині.

Мова йде про шахрайство на суму 6,7 мільйона євро. Ці кошти переказували ФІФА нібито на фінансування урочистого заходу в рамках ЧС-2006 в Німеччині, утім захід не був проведений, пише DW.

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Футбольні функціонери у квітні 2005 року ввели в оману членів наглядового органу оргкомітету ЧС-2006 щодо призначення платежу на 6,7 мільйона євро. Швейцарські правоохоронці стверджують, що ця сума була призначена не для фінансування церемонії відкриття, як запевняли обвинувачені, а для покриття боргу перед тодішнім очільником компанії adidas Робером Луї-Дрейфусом, який у 2002 році надав позику голові заявочного комітету ЧС-2006 Францу Бекенбауеру. Після отримання цих коштів ФІФА одразу переказала їх на швейцарські рахунки Луї-Дрейфуса.

Серед підозрюваних колишні члени президії оргкомітету з проведення ЧС-2006 Горст Шмідт, Тео Цванціґер та Вольфґанґ Нірсбах, а також колишній генеральний секретар ФІФА Урс Лінзі. Розслідування щодо Франца Бекенбауера виведене в окреме провадження через стан його здоров'я, зазначили у швейцарській прокуратурі.

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Теги: Футбол Спорт Корупція
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