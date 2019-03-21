Космонавт, клоун чи пожежник: Берінчик пропонує вгадати фанатам свій образ на наступний бій

Український боксер Денис Берінчик славиться своїми незвичними виходами на боксерські поєдинки. На кожен такий вихід українець продумує спеціальний образ.

Він вже був в'язнем, Супер Маріо, виїздив на коні. Наступний бій володар титулу інтернаціонального чемпіона за версією WBO в легкій вазі Денис Берінчик проведе 20 квітня у київському Палаці спорту. При цьому ще невідомо, проти кого боксуватиме українець.

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На цей бій Берінчик вже придумав образ. Але пропонує вгадати його своїм уболівальникам. У коментарях під його повідомленням вже є перші варіанти. Серед них космонавт, лікар, божевільний, клоун, герой серіалу "Гра престолів" тощо.

Переможець отримає іменний костюм від Берінчика.