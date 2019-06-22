Українські рекордсмени світу сенсаційно не пройшли кваліфікацію на Європейських іграх-2019
У перший день змагань з кульової стрільби на других Європейських іграх Олена Костевич і Олег Омельчук припинили боротьбу.
У стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів серед змішаних пар володарі світового рекорду Олена Костевич і Олег Омельчук не зуміли подолати кваліфікацію, зайнявши десяте місце з результатом 572 (191+191+190).
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Перший раунд кваліфікації вдалося пройти Павлу Коростильова і Поліні Конарєвій, які посіли шосте місце результатом 574 (192+190+192). Але півфінальну стадію вони подолати не зуміли.
Чемпіоном Ігор-2019 стала російська змішана команда. У вирішальному поєдинку росіяни Віталіна Бацарашкіна та Артем Черноусов взяли гору над сербами Зораною Арунович та Даміром Мікечем (17:9).
Спорт 24 писав, що наприкінці травня Олена Костевич та Олег Омельчук вибороли срібні нагороди на Кубку світу у німецькому Мюнхені. Вони вибороли нагороду у складі змішаної команди в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.
Європейські ігри триватимуть до 30 червня, а Україну на змаганнях представлятимуть 198 спортсменів, які виступлять у всіх видах спорту.
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