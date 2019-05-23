Костюк драматично зачохлила ракетку в 1/4 фіналу тенісного турніру, програвши іменитій суперниці

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Марта Костюк
Марта Костюк / FTT

Українська тенісистка Мартка Костюк не змогла вийти до півфіналу престижного турніру WTA у французькому місті Страсбург.

Марта у чвертьфіналі програла господарці змагань 24-й ракетці світу Каролін Гарсії з рахунком 1:2 (6:3, 3:6, 2:6).

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У першому сеті українці вдалося виграти завдяки двом брейкам. На старті другої партії Марта перемагала 3:1, зробивши ранній брейк. Проте суперниця Костюк відповіла двома брейками й довела сет до перемоги.

Таким чином, доля путівки до півфіналу вирішувалася у третій партії. На старті сету Марта двічі віддала свою подачу й француженка повела 4:0. Марта вже відігратися не змогла й програла 6:2.

На ґрунтовому турнірі у Франції залишилася тільки одна українка. До півфіналу змогла пробитися Даяна Ястремська.

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Теги: Спорт Теніс Новини Спорту Марта Костюк
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