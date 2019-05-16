Костюк легко перемогла тенісистку з топ-100 на турнірі в Іспанії

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Марта Костюк
Марта Костюк

16-літня українська тенісистка Марта Костюк доволі легко пройшла у чвертьфінал турніру в іспанському Ла-Бісбаль-дель-Ампурдані.

Після перемоги над колишньою росіянкою у попередньому колі, Костюк не мала проблем проти швейцарки Штефані Фогеле. При цьому що остання посідає 96-е місце у рейтингу WTA (Костюк лише на 280-ій сходинці). Та саме українка впевнено розпочала матч, вигравши чотири перші гейми. Фогеле намагалися "вернутися в гру", але Костюк виграла перший сет.

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У другому сеті в четвертому геймі Костюк відіграла гейм, виграла наступну подачу суперниці. А у дев'ятому геймі з другої спроби реалізувала брейк-пойнт.

Марта Костюк – Штефані Фогеле 2:0 (6:2, 6:3)

Тепер Костюк зіграє у чвертьфіналі турніру.

 

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Теги: Спорт Теніс Марта Костюк
Джерело: 24 канал
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