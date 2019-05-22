Костюк вийшла в 1/4 фіналу на тенісному турнірі у Франції, вибивши імениту суперницю

63 Читать новость на русском
Марта Костюк
Марта Костюк / twitter.com

16-річна українська тенісистка Марта Костюк успішно подолала 1/8 фіналу на престижному ґрунтовому турнірі у французькому місті Страсбург.

За путівку до чвертьфіналу Марта у двох сетах (6:3, 6:1) обіграла більш імениту китаянку Чжен Сайсай, яка посідає 45-е місце в рейтингу WTA.

Читайте також: Стаховський з перемоги розпочав виступ на Roland Garros-2019

Перший сет Костюк розпочала, взявши брейк. Однак Сайсай швидко зрівняла рахунок та навіть вийшла вперед. Після того, як рахунок став 3:2 на користь китаянки, Марта виграла чотири поспіль гейми й взяла сет.

У другій партії боротьби вже не було. Костюк тричі зробила брейк і легко виграла партію 6:1.

У наступному раунді Костюк зіграє проти переможця пари Ребекка Петерсон – Каролін Гарсія.

На турнірі також виступає українка Даяна Ястремська. Вона в 1/8 фіналу зіграє проти досвідченої австралійки Саманти Стосур.

 

blog_ava
У Зеленського заявили про мирні угоди з Росією: з'явилась реакція Кремля
сьогодні
21327
Теги: Спорт Теніс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хачеріді разом із сексуальною дружиною відпочиває на Мальдівах: фото
сьогодні 13:15 Хачеріді разом із сексуальною дружиною відпочиває на Мальдівах: фото
4481
Росія зіграє з США, Канада – зі Швейцарією: визначилися учасники 1/4 фіналу ЧС з хокею
сьогодні 11:20 Росія зіграє з США, Канада – зі Швейцарією: визначилися учасники 1/4 фіналу ЧС з хокею
430
Воротар українського клубу розповів про премії від "Динамо" за відібрані очки в "Шахтаря"
21 травня 19:55 Воротар українського клубу розповів про премії від "Динамо" за відібрані очки в "Шахтаря"
1146
"Ворскла" дивом перемогла "Десну" в Чернігові: відео
21 травня 18:55 "Ворскла" дивом перемогла "Десну" в Чернігові: відео
305
"Боруссія" Д офіційно придбала футболіста збірної Німеччини: фото
21 травня 17:16 "Боруссія" Д офіційно придбала футболіста збірної Німеччини: фото
336
Новини
Більше новин
Залиште відгук