Костюк вийшла в 1/4 фіналу на тенісному турнірі у Франції, вибивши імениту суперницю

16-річна українська тенісистка Марта Костюк успішно подолала 1/8 фіналу на престижному ґрунтовому турнірі у французькому місті Страсбург.

За путівку до чвертьфіналу Марта у двох сетах (6:3, 6:1) обіграла більш імениту китаянку Чжен Сайсай, яка посідає 45-е місце в рейтингу WTA.

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Перший сет Костюк розпочала, взявши брейк. Однак Сайсай швидко зрівняла рахунок та навіть вийшла вперед. Після того, як рахунок став 3:2 на користь китаянки, Марта виграла чотири поспіль гейми й взяла сет.

У другій партії боротьби вже не було. Костюк тричі зробила брейк і легко виграла партію 6:1.

У наступному раунді Костюк зіграє проти переможця пари Ребекка Петерсон – Каролін Гарсія.

На турнірі також виступає українка Даяна Ястремська. Вона в 1/8 фіналу зіграє проти досвідченої австралійки Саманти Стосур.