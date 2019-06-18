Костюк вийшла в основну сітку тенісного турніру у Великій Британії, перемігши іншу українку

Українська тенісистка Марта Костюк здолала свою співвітчизницю Катаріну Завацьку в фіналі кваліфікації на 100-тисячнику ITF в британському Ілклі.

У першому сеті 16-річна Костюк виграла з рахунком 7:5, після чого в другому довела справу до перемоги – 6:4.

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Поєдинок тривав 1 годину і 32 хвилини. За цей час Костюк 2 рази подала навиліт, допустила 7 подвійних помилок і реалізувала 7 брейк-пойнтів. У свою чергу, Завацька не зробила жодного ейсу, зробила 2 "подвійні" і виграла 5 геймів на прийомі.

Варто зазначити, що наші тенісистки вперше зіграли одна проти одної, і для Марти і Катаріни це перший турнір на трав'яному покритті.

На старті основної сітки Костюкзіграє проти американки Робін Андерсон, яка також потрапила в основну сітку через кваліфікацію. У разі перемоги в другому раунді Костюк зіграє проти румунки Моніки Нікулеску.

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