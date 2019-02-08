16-річна українська тенісистка Марта Костюк зберегла шанси для збірної України вийти у фінал Кубка Федерації. 195 ракетка світу впевнено перемогла естонку Саару Орав.

Костюк зуміла впоратися за менше, аніж годину, розгромивши своє суперницю у двох сетах – 6:3, 6:0.

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У першому сеті Марта оформила три брейки й дозволила суперниці тільки один раз взяти свою подачу.

У другій партії українка просто знищила естонку. Тенісистки провели на корті 22 хвилини, протягом яких Орав не виграла жодного гейму.

Наразі Україна зберігає шанси вийти у фінал Кубка Федерації. Українкам потрібно перемогти Естонію 3:0 і надіятися, що Болгарія обіграє Швецію 2:1.

У стартовому протистоянні Україна програла лідеркам квартету – шведкам 2:1. Зокрема, підвела Україну Леся Цуренко. Вона несподівано розгромно поступилася Ребецці Петерсон.

У четвер, 7-го лютого, українки перемогли Болгарію. Зокрема, успіх "синьо-жовтим" забезпечили Марта Костюк та Надія Кіченок, які виграли в парному протистоянні.

Що таке Кубок Федерації?

Це найбільші міжнародні командні змагання у жіночому тенісі. Організатором турніру є Міжнародна федерація тенісу. У чоловічому турнірі аналогічні змагання називаються Кубок Девіса. Найбільше Кубок вигравала збірна США – 18; десять перемог на рахунку збірної Чехії (включаючи успіхи часів Чехословаччини), а сім – в австралійок.

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