Коваленко й Додо зіграють з перших хвилин: "Шахтар" назвав склад на матч з "Динамо" Загреб
Загребське "Динамо" та донецький "Шахтар" назвали стартові склади на матч 4 туру Ліги чемпіонів.
У стартовому складі "Шахтаря" вийде Сергій Кривцов, участь якого була під питанням. Також з перших хвилин зіграє Віктор Коваленко.
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Стартові склади
"Динамо" Загреб: Лівакович, Адемі, Ольмо, Петкович, Леовац, Моро, Теофіль-Катрен, Стоянкович, Періч, Ділавер, Оршич
"Шахтар": Пятов, Додо, Ісмаїлі, Матвієнко, Кривцов, Алан Патрік, Степаненко, Коваленко, Марлос, Тайсон, Мораес
Поєдинок "Динамо" Загреб – "Шахтар" розпочнеться о 22:00. Текстову онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів читайте на сайті Спорт24.
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