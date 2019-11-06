Коваленко й Додо зіграють з перших хвилин: "Шахтар" назвав склад на матч з "Динамо" Загреб

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"Динамо" Загреб – "Шахтар": стартові склади на матч Ліги чемпіонів
"Динамо" Загреб – "Шахтар": стартові склади на матч Ліги чемпіонів / shakhtar.com

Загребське "Динамо" та донецький "Шахтар" назвали стартові склади на матч 4 туру Ліги чемпіонів.

У стартовому складі "Шахтаря" вийде Сергій Кривцов, участь якого була під питанням. Також з перших хвилин зіграє Віктор Коваленко.

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Стартові склади

"Динамо" Загреб: Лівакович, Адемі, Ольмо, Петкович, Леовац, Моро, Теофіль-Катрен, Стоянкович, Періч, Ділавер, Оршич

"Шахтар": Пятов, Додо, Ісмаїлі, Матвієнко, Кривцов, Алан Патрік, Степаненко, Коваленко, Марлос, Тайсон, Мораес

Поєдинок "Динамо" Загреб – "Шахтар" розпочнеться о 22:00. Текстову онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Ліга чемпіонів Шахтар Футбол
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