Ковальову довелося повністю роздягнутися, щоб вкластися у вагу перед боєм з Альваресом: відео

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Сергій Ковальов
Сергій Ковальов / boxingscene.com

Чемпіон світу за версією WBO в напівважкій вазі росіянин Сергій Ковальов і мексиканець Сауль Альвараес пройшли офіційну процедуру передматчевого зважування.

Вага Канело відразу склала 79,2 кілограма. Натомість Ковальову треба було три спроби та повністю роздягнутися, щоб вкластися у необхідні рамки.

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Як відомо, ліміт напівважкої ваги 79,4 кілограма. Також боксери провели фінальну дуель поглядів.

Відео офіційної процедури зважування

Поєдинок Ковальов – Альварес відбудеться у ніч з 2 на 3 листопада в Лас-Вегасі (США).

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Сауль Альварес є чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та журналу The Ring. В активі Альвареса 35 нокаутів за 55 поєдинків. Для нього бій проти Ковальова буде дебютом у напівважкій вазі.

Ковальов провів на професійному ринзі 38 боїв (34 перемоги, 3 поразки, 1 нічия). Для росіянина це буде другий захист титулу WBO.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
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