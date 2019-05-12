Кожен день – День матері: відомі українські спортсмени привітали своїх мам у соцмережі

День матері в Україні відзначають у другу неділю травня. Цього року свято припало на 12 травня. Українські політики, зірки шоу-бізу та, звісно, відомі спортсмени привітали своїх мам у соцмережах.

Деякі опублікували фото зі своїми мамами, а деякі просто написали декілька гарних слів про День матері.

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Відома в усьому світі українська тенісистка Еліна Світоліна запостила фото зі своєю мамою у фейсбуці та інстаграмі.

Кожен день – День матері,

– підписала допис спортсменка.

Срібний призер Олімпійських ігор 2016 року, український борець греко-римського стилю Жан Беленюк також опублікував фотографію зі своєю мамою, а під світлиною розмістив дуже чутливий допис.

Бережіть мам! Найчастіше виявляйте слова любові і підтримки їм! Вам це нічого не коштує, а вони заради цього живуть;)

– написав під фото зірковий український спортсмен.

Відома у всьому світі українська дзюдоїстка Дарія Білодід запостила фотографію з мамою у сторіс в інстаграмі.



Сторі Дарії Білодід // https://www.instagram.com/dariabilodid7/

А от українська легкоатлетка зі стрибків у висоту Юлія Левченко не показувала фото з мамою, однак у сторіс в інстаграмі написала фразу, якою хотіла донести: мам треба шанувати і любити кожного дня в році, а не лише на свято.

Даруйте обійми своїм мамам щодня,

– написала Юля Левченко.



Сторі Юлії Левченко // https://www.instagram.com/levchenkou/

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