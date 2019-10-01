Кожен на Донбасі хоче кінця війни, ми не можемо змінити ситуацію, – Даріо Срна

Колишній капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна поспілкувався з італійськими журналістами. Хорват, який зараз працює тренером у донецькому клубі, розповів про війну на Донбасі.

Даріо в інтерв'ю Tuttomercatoweb розповів, що чемпіонат України більше не такий, як був раніше. Також, за його словами, рівень УПЛ зростає.

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Срна заявив, що кожен на Донбасі, де триває війна, хоче миру. За його словами, "Шахтар" не може змінити ситуацію.

"Шахтар" – перший клуб України, ми хочемо стати кращими в Європі. Ми не можемо змінити ситуацію з війною, люди повинні це зробити. Кожен на Донбасі хоче кінця війни, ми хочемо повернутися туди. Наш дім – Донецьк,

– сказав Срна.

Як відомо, "Шахтар" вимушено грає домашні матчі у Харкові. До цього "гірники" проводили поєдинки у Львові. Живе та тренується команда у Києві.

Даріо виступав у складі "оранжево-чорних" від 2003 до 2018 року і встановив абсолютний рекорд клубу за кількістю ігор. Протягом 15 років у "Шахтарі" Срна провів 536 матчів та забив 49 голів, здобувши з командою 26 трофеїв: Кубок УЄФА, 10 чемпіонств, 7 Кубків і 8 Суперкубків України.