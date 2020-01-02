Кожен влучний удар Флойда Мейвезера приносив боксеру по 500 тисяч доларів

Найбагатшим спортсменом десятиліття став Флойд Мейвезер. А кожен влучний удар, який боксер робив на ринзі, приносив йому 500 тисяч доларів.

Відповідні розрахунки зробив експерт Ден Каноббіо. За основу було взято те, що останнє десятиліття Флойд Мейвезер провів 10 боїв. За цей час боксер заробив 915 мільйонів доларів

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За ці десять протистоянь він здійснив 4270 ударів, з яких цілі досягли 1833. Тож виходить, що один влучний удар приносив йому 499181 долар та 67 центів. Загалом вже кожен удар боксера оцінено у 214285 доларів.