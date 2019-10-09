Козлова після перемоги над росіянкою програла сенсації 2019 року на турнірі WTA

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Катерина Козлова
Катерина Козлова / GETTY IMAGES

Катерина Козлова не змогла вийти в 1/4 фіналу на турнірі WTA в Лінці (Австрія). В 1/8 фіналу українка через травму не змогла дограти поєдинок проти Корі Гауфф.

Катерина Козлова – Корі Гауфф 1:1 (6:4, 4:6 0:2 відмова)

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У першому сеті 15-річній Гауфф вдалося першою здійснити брейк. Однак у наступному ж геймі Козлова відігралася та вирівняла ситуацію – 3:3. Наприкінці сету Козлова зробила брейк та вийшла вперед. У наступному геймі українка подала на партію.

У другому сеті зав'язалася драматична боротьба: тенісистки декілька разів обмінялися перемогами на подачах одне одної, однак американка вирвала перемогу в партії. Наприкінці сету в українки виникли проблеми, через що вона взяла медичний тайм-аут.

На старті третього сету Козлова програла два гейми, після чого відмовилася продовжувати гру.

У 2019 році Гауфф, яку також називають Коко, встановила декілька рекордів. 3 липня 2019 року Корі Гауфф стала наймолодшою тенісисткою (15 років, 112 днів) за останні 23 роки, яка вийшла у 3-е коло турніру Великого шолома, вибивши з розіграшу Вімблдону Вінус Вільямс і Магдалену Рибарікову. Гауфф вилетіла в четвертому колі.

Також Гауфф – наймолодша учасниця третього кола US Open після Анни Курнікової у 1996-му. У третьому колі US Open вона програла Наомі Осаці.

До слова: Ястремська вийшла в 1/8 фіналу престижного турніру в Китаї

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Теніс Новини Спорту
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