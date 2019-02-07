Теніс: Козлова програла другий матч у протистоянні збірних України та Болгарії

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Катерина Козлова
Катерина Козлова / Федерація тенісу України

Після вдалого старту у виконанні Марти Костюк, яка виграла перший матч проти збірної Болгарії, підтримати її успіх не змогла Катерина Козлова. Вона поступилася Вікторії Томовій.

Українка ще у першому сеті після рахунку 1:1 програла чотири гейми поспіль. Згодом вона виконала один брейк та виграла свою подачу. Але сет виграла Томова.

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Другий сет Козлова зіграла ще гірше. Знову після рахунку 1:1 Козлова програла три свої подачі, реалізувавши брейк. У підсумку поразка у матчі.

Катерина Козлова – Вікторія Томова 0:2 (3:6, 2:6)

Відтак результат протистояння збірних України та Болгарії визначиться у зустрічі Марти Костюк та Надії Кіченок проти Ізабелли Шинікової та Вікторії Томової.

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Теги: Спорт Теніс
Джерело: 24 Канал
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