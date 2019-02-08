Козлова розтрощила естонську тенісистку, не програвши жодного гейму

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Катерина Козлова
Катерина Козлова / facebook.com/UkrainianTennisFederation

Українська тенісистка Катерина Козлова здобула другу перемогу для збірної України в протистоянні з Естонією.

126 ракетка світу знищила свою естонську суперницю Єлену Малигіну у двох сетах 6:0, 6:0.

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Перша партія тривала всього 15 хвилин і Козлова тричі зробила брейк. У другому сеті ситуація не змінилася й українка знову виграла сет з рахунком 6:0. Цей сет тривав 19 хвилин.

Відтак Україна вже здобула перемогу в протистоянні з Естонією.

Наразі Україна ще зберігає шанси вийти у фінал Кубка Федерації. Українкам потрібно перемогти Естонію з рахунком 3:0 і надіятися, що Болгарія обіграє Швецію 2:1. Перший крок до успіху зробила Марта Костюк, яка перемогла естонку Саару Орав. Тепер українкам слід здобути перемогу в парному матчі.

У стартовому протистоянні Україна програла лідеркам квартету – шведкам 2:1. Зокрема, підвела Україну Леся Цуренко. Вона несподівано розгромно поступилася Ребецці Петерсон.

У четвер, 7-го лютого, українки перемогли Болгарію. Зокрема, успіх "синьо-жовтим" забезпечили Марта Костюк та Надія Кіченок, які виграли в парному протистоянні.

Що таке Кубок Федерації?
Це найбільші міжнародні командні змагання у жіночому тенісі. Організатором турніру є Міжнародна федерація тенісу. У чоловічому турнірі аналогічні змагання називаються Кубок Девіса. Найбільше Кубок вигравала збірна США – 18; десять перемог на рахунку збірної Чехії (включаючи успіхи часів Чехословаччини), а сім – в австралійок.

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Теги: Спорт Теніс
Джерело: 24 Канал
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