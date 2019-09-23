Козлова у драматичній грі в Ухані зачохлила ракетку, Світоліна та Ястремська отримали суперниць

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Катерина Козлова
Катерина Козлова / iSport.ua

Українська тенісистка Катерина Козлова не змогла подолати стадію 1/32 фіналу на престижному турнірі в Ухані (Китай). 25-річна українка поступилася Елісон Ріск.

Катерина Козлова – Елісон Ріск 1:2 (6:4, 3:6, 3:6)

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Козлова агресивно розпочала поєдинок проти 29-річної американки. Українка зробила два брейки та повела 4:1. Ріск зуміла зробити один брейк, але Козлова все одно виграла партію.

У наступному сеті домінувала вже Ріск. 35 ракетка світу зробила на один брейк більше й виграла партію.

Третій сет знову краще розпочала Козлова. Катерина зробила брейк і вийшла вперед 2:0. Та Елісон не тільки відігралася, але й вийшла вперед. Українка відігратися не змогла, відтак програла поєдинок.

На стадії 1/16 фіналу Україну представлятимуть Даяна Ястремська та Еліна Світоліна. Даяна, яка в 1/32 фіналу перемогла Айлу Томлянович, зіграє проти Крістіни Макхейл. До цього тенісистки провели тільки одну гру, яку виграла американка.

Світоліна в 1/16 фіналу зіграє проти Гарбінє Мугуруси. Тенісистки 10 разів зустрічалися: 6:4 в особистих зустрічах попереду українка.

Матчі Світоліної та Ястремської відбудуться у вівторок, 24-го вересня.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Даяна Ястремська Еліна Світоліна
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