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Козловський готовий скласти повноваження президента "Руху", щоб врятувати "Карпати"

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Григорій Козловський / ФК "Рух"

Григорій Козловський висловив готовність тимчасово скласти з себе повноваження президента "Руху", щоб прийняти в своє керівництво і врятувати "Карпати".

Як відомо, "Карпати" не отримали в оренду землю, на якій розташований стадіон "Україна". Відтак клуб не зможе його реконструювати, щоб заробляти на цьому гроші. У тому, що "Карпати" не отримали землю, керівництво клубу звинуватило депутата ЛМР Григорія Козловського. Він же є президентом футбольного клубу "Рух". 

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"Нам потрібно підставити плече і врятувати пацієнта, який, як написано на сайті "Карпат", лежить вже з датами народження і смерті. Це буде 1 рік, максимум 2. У нинішніх інвесторів ніхто не купить клуб навіть за гривню. Вони печатку несуть третій тиждень, ніяк не донесуть. Може, їм GPS подарувати. У Львові точно знайдеться інвестор, який за рік-два віддасть міській владі 50 або 100 мільйонів гривень. Це питання діалогу", – сказав Григорій Козловський.

Я готовий скласти з себе повноваження президента "Руху" і на рік стати виконувачем обов'язків чогось там в "Карпатах". Я гарантую, що не допоможу їм. Я створю у Львові пул бізнесменів, власників і влади, які будуть зацікавлені в цьому, а потім повернуся в своє дітище,
– заявив Козловський у ефірі каналу "НТА".

Також у Григорія Козловського є своє бачення цієї ситуації. Він хоче на місці "Карпат" створити комунальний клуб. Фінансувати його треба буде коштом бюджету міста – по 50 мільйонів гривень наступні 5 років. На сайті ФК "Рух", президентом якого і є Козловський, опублікували проєкт такої ухвали.

Спорт24 повідомляв, що тренер команди Роман Санжар розповів про наявність боргів у клубу.

На зимову перерву "Карпати" пішли в якості найгіршої команди УПЛ. Після 18 турів львів'яни з 11 очками в активі займають останню сходинку в турнірній таблиці першості.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту ФК Карпати
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