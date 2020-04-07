Красиві голи "Динамо" після ударів здалеку: яскраве відео

Київський футбольний клуб "Динамо" склав рейтинг найкращих результативних ударів із далекої дистанції. Цей ролик "динамівці" виклали у своєму YouTube-каналі.

Київський клуб на своєму YouTube-каналі ДИНАМО Київ TV започаткував нову рубрику "Вітаміни для настрою". У ній клуб буде згадувати усе найкраще, що було у команді протягом минулих років.

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У першій частині кияни склали добірку красивих голів динамівців після ударів здалеку.

У рейтинг найкращих результативних ударів увійшли: Гусман Гільєрме, Тіберіу Гіоане, Віктор Леоненко, Андрій Гусін, Олександр Алієв, Жерсон Маграо, Сергій Ребров, Карлос де Пена, Олександр Хацкевич, Огнєн Вукоєвич, Мілош Нінковіч, Роман Єременко та Браун Ідейє.

Найкращі голи "динамівців" дивіться відео

Що відомо про паузу в українському футболі

УАФ тимчасово зупинила всі футбольні змагання в Україні через пандемію коронавірусу COVID-19.

Терміни повернення українського футболу наразі невідомі. Всі українські команди пішли на карантин.

В УПЛ залишилося зіграти 9 турів та матчі плей-офф за єврокубки.

Також мають відбутися матчі півфіналу Кубка України та фінал у Тернополі.

Додамо, що "Динамо" розташовується на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ, у їх активі 46 пунктів.

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