Красиві та талановиті: найпривабливіші українські футзалістки – фото

Футбол чи футзал, як чоловічі види спорту, довго опирались і не пускали жінок на офіційний рівень. Спорт24 підібрав для любителів футзалу найгарніших українських представниць цього виду спорту.

Читайте також: Зіграти у 18 років на чемпіонаті світу з футзалу, де була Бразилія – це була мрія, – Кліпаченко

Анастасія Кліпаченко



Анастасія Кліпаченко

Майстер спорту України з футзалу та пляжного футболу. Талановита спортсменка представляє футзальний клуб "IMS-НУХТ" та являється гравчинею національної жіночої збірної України з футзалу з 2011 року. У 2016 році стала володарем Кубка України та чемпіоном України 2015/17 сезонів.



Гравчиня збірної України з футзалу – Анастасія Кліпаченко

У 2019 році із київським клубом стала володарем Суперкубка України серед жіночих команд 2019 року. Спортивну кар'єру Анастасія поєднує із роботою – виховує майбутніх чемпіонів віком від 2 до 6 років.

У вільний час любить фотографуватись, тому дівчину неодноразово запрошують на фотосесії, покази дизайнерів, зйомки у рекламних роликах.



Фотосесія Кліпаченко

Ірина Майбородіна



Тренер TRX – Ірина Майбородіна

У 2019 році із командою "IMS-НУХТ" стала володарем Суперкубка України серед жіночих команд 2019 року. Тренер ТRX.

Тренування Ірини дивіться відео:

На полі виділяється лідерськими якостями, що дозволяє це втілювати у голи. У сезоні 2018/19 стала чемпіоном України з київською командою.

Анна Сидоренко



Анна Сидоренко

Основна гравчиня жіночої збірної України з футзалу. Забила перший історичний гол нашої збірної на європейському форумі. З 2016/17 роки грала за угорський клуб з яким здобула бронзові нагороди.

Двічі ставала чемпіонкою України з футзалу у складі "Белічанки" та "IMS-НУХТ". У складі «Тесли» завоювала бронзові нагороди. Дворазова чемпіонка України з пляжного футболу у 2018 та 2019 роках.

З серпня 2019 року захищає кольори футбольного клубу "Житлобуд-1" та вже перемогла з командою на турнірі "Зимова першість-2020". Анна відзначається сильним характером на полі.

Читайте також: Львів, як завжди, гарно приймає, відчуваєш себе як вдома, – футзалістка збірної України

Вікторія Кислова



Вікторія Кислова

Майстер спорту України з футболу та футзалу. Чемпіонка України в обох категорія. У вільний час займається CrossFit і грає у великий теніс.

За "ІМS-НУХТ" Вікторія виступала з 2018 року, а до того грала у футбол. З "рекламістками" воротарка стала чемпіонкою України у минулому сезоні і володаркою Суперкубка України 2019 року. Зараз Вікторія представляє іншу київську команду "Будстар-НПУ".

Ірина Дубицька



Ірина Дубицька

Срібний призер студентського Чемпіонату світу, який відбувався у Казахстані. Дебютувала у жіночій збірній України з футзалу у 15 років.

У дитинстві мріяла стати тренером або продавчинею цукерок. У 2019 році із командою "IMS-НУХТ" стала володарем Суперкубка України серед жіночих команд 2019 року. Спочатку відвідувала секцію танців, згодом спробувала свої сили у футбольній секції.

Христина Єрьоменко



Христина Єрьоменко

Футболістка і футзалістка, універсал харківського клубу "Tesla". Майстер спорту України міжнародного класу. Викликалася до складу молодіжної і національної збірних України з футболу. 22 січня 2019 року у матчі проти Італії дебютувала у складі національної збірної України з футзалу.

Спортивну кар'єру розпочала 2006 році. Виступала за такі клуби як: "Зоря-Спартак" (Луганськ), "Легенда" (Чернігів), "Житлобуд-1"(Харків), "Луганочку-Спартак", "Маріупольчанки". Двічі ставала переможницею чемпіонату України та одного разу володарем кубку України. У складі "Легенди" виступала в жіночій Лізі чемпіонів.

Разом з харківським клубом чотири рази ставала переможницею чемпіонату України та 5 разів володаркою кубку країни, виступала в жіночій Лізі чемпіонів. Згодом знову відновила футзальну кар'єру, де виступає за харківський клуб "Tesla".

Альона Кирильчук



Альона Кирильчук

Майстер спорту з футзалу. Неодноразова призерка Європейських та Всеукраїнських змагань. Гравець збірної НУХТ та збірної України з футзалу.



Альона Кирильчук – гравчиня жіночої збірної України з футзалу

У 2019 році із командою "IMS-НУХТ" стала володарем Суперкубка України серед жіночих команд 2019 року. У сезоні 2018/19 стала чемпіоном України з київською командою

Юлія Дударчук



Юлія Дударчук

Українська футзалістка та футболістка, гравець харківської футзальної команди "Tesla" та збірної України з футзалу. Майстер спорту України з футзалу (2014).

Хоббі – прогулянки на природі. У 2010 році переїхала до Полтави, де навчалася у місцевому спортивному інтернаті. Стала переможницею футбольного чемпіонату України у Першій лізі, а також багаторазовим призером чемпіонату України з футзалу.

Дворазова срібна призерка Чемпіонату України з футзалу. Триразова бронзова призерка Чемпіонату України з футзалу. Найкращий молодий гравець чемпіонату України (2015/2016).

Грала на позиції форварда у жіночій футбольній команді «Ніка», яка є десятикратним чемпіоном України, володарем кубка світу серед клубних команд, срібним призером Міжнародного турніру з футзалу серед жіночих студентських команд.

Кумир Юлії – Зузана Лайт. Улюблений жіночий клуб – "Манчестер Сіті". Без цієї гри дівчина не уявляє свого життя. Після закінчення Полтавського університету планує бути тренером.

Сподівається, що колись у жіночого футболу та футзалу буде стільки ж фанатів, як і у чоловічого». До 2019 року виступала за полтавський клуб "ПЗМС", який грає у Вищій лізі. Перейшла у харківський клуб "Tesla".