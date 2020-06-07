Красуня Дарія Білодід приголомшила модельними фото
Українська дзюдоїстка Дарія Білодід не перестає дивувати фанатів своєю красою. Спортсменка щиро радіє літнім спекотним дням та поділилась цим із вболівальниками.
Дівчина виставила світлини у Instagram на яких позує наче справжня модель. Конкуренцію Дарія б точно змогла скласти у світі моди.
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Спортсменка поділилась, що довго чекала справжнього літнього тепла. Нові фото спортсменки викликали серед вболівальників чимало уваги.
Додамо, що про дзюдоїстку вболівальники зможуть побачити фільм із небезпечною назвою "Анаконда".
Досягнення Дарії Білодід
- У 2016 році стала чемпіонкою Європи серед юніорів (Малага).
- Чемпіонка світу серед юніорів у 2016 році.
- Свою першу дорослу медаль Білодід завоювала в березні 2017 року на відкритому Континентальному кубку в Празі.
- Дарія Білодід – дворазова чемпіонка світу 2018 та 2019 років.
- Дівчина у 18 років і 11 місяців стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо.
- Чемпіонка Європейських ігор 2019 року.
- Дворазова чемпіонка Європи 2017 та 2019 років.
- Найкраща спортсменка України 2019 року.