Красуня Білодід показала струнку фігуру у вишуканому червоному образі
Відома в усьому світі українська дзюдоїстка Дарія Білодід показала нові фото, де вона позує у стильному червоному комбінезоні з глибоким вирізом.
Свілини спортсменка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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На фото – Дарія у комбінезоні червоного кольору та чорних босоніжках. Образ дзюдоїстка доповнила годинником золотого кольору і темними окулярами з червоною оправою.
Для кожної жінки є свій відтінок червоного,
– підписала фото Білодід.
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інші фото про дарію білодід:
Джерело: 24 канал
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