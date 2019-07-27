Красуня Білодід показала струнку фігуру у вишуканому червоному образі

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Дарія Білодід
Дарія Білодід / іnstagram.com/dariabilodid7

Відома в усьому світі українська дзюдоїстка Дарія Білодід показала нові фото, де вона позує у стильному червоному комбінезоні з глибоким вирізом.

Свілини спортсменка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На фото – Дарія у комбінезоні червоного кольору та чорних босоніжках. Образ дзюдоїстка доповнила годинником золотого кольору і темними окулярами з червоною оправою.

Для кожної жінки є свій відтінок червоного,
– підписала фото Білодід.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

There is the shade of red for every woman.️

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

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Теги: Спорт Новини Спорту Дзюдо Дарія Білодід
Джерело: 24 канал
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