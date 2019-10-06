"Кременчук" ефектно стартував у новому сезоні УХЛ: команда здобула усі перемоги

Лідер української хокейної ліги "Кременчук" здобув сьому поспіль перемогу на старті сезону Української хокейної ліги.

У центральному матчі туру "Кременчук" за чотири хвилини зміг переломити гру проти другої команди чемпіонату "Дніпра". Херсонці закинули по шайбі у перших двох періодах.

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Однак за чотири хвилини Бобрусєв, Орлов та Созонов вивели вже уперед "Кременчук". Дніпряни після такого удару "прийти в себе" не змогли і у підсумку господарі закинули ще дві шайби у заключний період.

У результаті "Кременчук" переміг 5:2 і зміцнив своє лідерство, відірвавшись у турнірній таблиці від другого "Дніпра" вже аж на сім очок.