"Кременчук" у бойовому поєдинку переграв "Донбас"
23 листопада в Кременчуці стартував 18-й тур чемпіонату Української хокейної ліги – Парі-Матч. У рамках першого матчу зійшлися місцевий "Кременчук" і донецький "Донбас".
Кременчук – Донбас 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
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Матч команди почали гостро й на швидкостях, обмінюючись обопільними атаками. Однак впевнена гра у воротах В'ячеслава Новицького і Степана Горячевських не дозволила жодній із команд відзначитися.
Рахунок закинутою шайбою був відкритий за 3 хвилини до кінця першого періоду – гол в "роздягальню" донеччанам відправив капітан "містян" Микола Кисельов.
Другу половину другого періоду донецький клуб провів в атаках, намагаючись зрівняти рахунок. І цифри на табло таки змінилися, проте не в приємну для донеччан сторону – вдруге у воротах Степана Горячевських ефектно розписався Олександр Пукса, забезпечивши своїй команді комфортну перевагу.
Останній відрізок зустрічі пройшов за сценарієм перших двох – підопічні Сергія Вітера активно й багато атакували, а в середині періоду пропустили. Таким чином, на 49 хвилині матчу Дмитро Орлов зробив рахунок 3:0 на табло і допоміг своїй команді записати в актив 6 перемогу поспіль.
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