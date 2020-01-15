"Кременчук" в овертаймі здолав "Дніпро" та закріпив лідерство в УХЛ

У Кременчуці відбувся другий поєдинок 28-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в рамках якого зустрілися місцевий "Кременчук" і херсонський "Дніпро".

Кременчук – Дніпро 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Дуже щільно і в'язко обидві команди провели матч в Кременчуці, знаючи, що кожна помилка може коштувати пропущеної шайби. Обережна гра в атаці, акцент на оборону, а також впевнений тил в особі голкіперів привели до того, що на першу перерву команди пішли з нулями на табло.

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А ось другу двадцятихвилинку "щуки" почали дуже активно – на 14-й секунді періоду В'ячеслава Новицького прошив Денис Василенков, самостійно обійшовши двох супротивників і відправивши шайбу в порожній кут воріт. Відповісти господарі змогли лише через 14 хвилин, коли Дмитро Орлов створив класний момент біля воріт Олександра Хомутова і сам же зрівняв цифри на табло.

Третій період пройшов дзеркально другого – спочатку шайбою Єгора Серанова відзначився "Кременчук", а потім вдруге в матчі рахунок зрівняв Дмитро Чернишенко, перевівши матч в овертайм.

У додатковий час доля виявилася на стороні "містян" – колектив Олександра Савицького зміг вдало скористатися видаленням Олександра Матерухіна і вирвати перемогу в цьому поєдинку – вирішальний гол на рахунку Єгора Серанова.

Таким чином, матч завершився з рахунком 3:2 на користь "Кременчука", а команди поділили три очки на користь господарів. Після цієї перемоги "містяни" з 71 балом відірвалися від "Дніпра" на 15 очок і впевнено закріпилися на першій сходинці в таблиці.

