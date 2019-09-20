"Кременчук" залишився лідером УХЛ, перша перемога "Білого Барсу": відео

У четвер, 19 вересня, відбулися ще два матчі Української хокейної ліги – Парі-Матч. Першу перемогу в сезоні здобув "Білий Барс". Натомість "Кременчук" теж переміг та залишився на першому місці в УХЛ.

Білий Барс – Динамо 6:2

Першою перемогою в сезоні закінчилося для "Білих Барсу" протистояння з МХК "Динамо" на домашній арені. З самого початку матчу господарі майданчика взяли гру до своїх рук. Уже до середини періоду "Білий Барс" вів у рахунку 2:0, а за кілька хвилин до кінця закинув і третю шайбу.

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Уже здавалося, що команди підуть на перерву за рахунку 3:0, але буквально за секунду до сирени Богдан Панков відправив шайбу в ворота Микити Пеленського. Відзначимо, що це перша шайба юного нападника в формі "Динамо".

У середині другої двадцятихвилинки білоцерківці закинули свою четверту шайбу в матчі, на що "біло-сині" відповіли взяттям воріт у виконанні Микити Муртіщева, який зумів закинути в другому матчі поспіль. Однак, під саму завісу періоду нападник господарів Богдан Середницький закинув п'яту шайбу в матчі. В третьому періоді через два вилучень "біло-сині" пропустили шосту шайбу в матчі, яка і стала заключною.

Відеоогляд матчу Білий Барс – Динамо

Дніпро – Кременчук 2:3

19 вересня на льодовій арені "Фаворит" відбувся центральний матч туру. Гостей з Кременчука приймав херсонський "Дніпро". Перші два періоди зустрічі пройшли під диктування гостей, які змогли з мінімальної кількості гольових моментів вичавити максимум. Вже на 6 хвилині зустрічі Іван Савченко, вдало підставивши ключку, відкрив рахунок в матчі. А за півтори хвилини до кінця першого періоду Давид Григорян подвоїв рахунок – 0:2.

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Основні події матчу розгорнулися у другій половині третього періоду. Спочатку гравці "Дніпра" першими забили шайбу, звівши різницю в рахунку до мінімуму. В даному епізоді вдався сольний прохід новачку херсонців Міксу Ліпсбергсу. Минуло 4 хвилини, й Дмитро Орлов знову вивів "Кременчук" на відстань у дві шайби – 1:3.

Та за півтори хвилини до кінця матчу херсонці вдало реалізували більшість та знову звели результат зустрічі до мінімуму. Та зрівняти рахунок не змогли. У підсумку перемога гостей, яка стала для них другою в сезоні.

Відеоогляд матчу Дніпро – Кременчук