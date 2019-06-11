Крикет, новус, сумо: чим особливі національні види спорту різних країн

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – в Японії є спорт товстунів. В Латвії – дивна гра на маленьких столах, а французи просто кидають каміння і кажуть, що то змагання. Те, що для більшості спортивних прихильників – якась не зрозуміла маячня, в певних регіонах Землі – культовий вид спорту. І навіть частина культури народу.

Також у випуску: Спорт вже давно вийшов за рамки спорту, адже конкуренція у сфері розваг шалена. Невід’ємною частиною ігор вже впродовж майже ста років є чирлідери, без яких уже просто неможливо уявити баскетбол чи американський футбол.