У Криму тренер по MMA побив продавчиню через медичну маску: відео

У селищі Новий Світ, що в Криму, російський тренер по ММА (змішані єдиноборства) побив продавчиню. Жінка попросила чоловіка надіти медичну маску через пандемію коронавіруса та поплатилася за це власним здоров'ям.

Співробітниця магазину звернулася до чоловіка і його супутниці з проханням одягнути засіб індивідуального захисту. В іншому випадку їх відмовлялися обслуговувати, інформує ForPost.

Читайте також Коронавірус в окупованому Криму: кількість хворих різко зросла

Однак подруга тренера по ММА наполягала на тому, щоб їй продали товар. Діалог перейшов у перепалку, який записала камера відеоспостереження.

"Він став кричати і плюнув мені в обличчя, і відразу вони швидко стали виходити. Я кинула їм під ноги банку з консервованими помідорами, наздогнала його, і сказала, щоб він чекав, що я буду викликати поліцію.

Він почав бити мене кулаком по обличчю, по голові, бив ногами, колінами. У госпіталізації відмовили через ситуацію з коронавірусом. Я все розумію – це вимушений захід. Зараз я вдома на лікарняному", – розповіла потерпіла Гузель Окорокова.

Жінка розповіла, що в неї гематоми на обличчі та животі.

"Коли уколи відійшли, голова почала боліти, нудило і голова йде обертом, груди сильно боліли, було важко дихати", – зазначила Гузель.



Гузель Окорокова / Фото sevastopol.su

Свідками конфлікту стали численні перехожі, поруч опинився дільничний. Потерпіла написала заяву у поліцію.

"З'ясувалося, що чоловік тренер ММА, який приїхав із Санкт-Петербурга до друзів у Крим, але винен в цій ситуації не тільки він, а і його супутниця, яка виступала в ролі провокатора", – заявили власники магазину.

Дивіться відео інциденту

Наразі прізвище тренера не повідомляється.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.