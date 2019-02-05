Кріштіану Роналду – 34: голи знаменитого форварда у ворота українських клубів

4 лютого 2019 року виповнюється 34 роки нападнику збірної Португалії та італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду. Від його голів постраждало чимало клубів. Однак пропонуємо пригадати, як португалець забивав у ворота українських команд.

Загалом Роналду зіграв лише проти двох українських клубів – київського "Динамо" та донецького "Шахтаря". Та якщо киянам він забив три голи, поки виступав за "Манчестер Юнайтед", то "гірники" пропустили від нього п’ять голів за два матчі протистояння з "Реалом".

Динамо

Першими "під каток" португальця потрапило київське "Динамо". У сезоні 2007-2008 кияни грали з "Манчестер Юнайтед" у груповій стадії Ліги чемпіонів. Перший матч між командами випало грати у Києві 23 жовтня 2007 року.

Динамо – Манчестер Юнайтед 2:4

Гол: Рінкон, 34, Бангура, 78 – Фердінанд, 10, Руні, 18, Роналду, 41; 68 (пен)

"Динамо" у цьому матчі поступилося 2:4. Роналду у цій грі оформив дубль.

До слова, судив цей матч арбітр Віктор Кашшаї. Однак до злощасного матчу на Євро-2012 між збірними України та Англії залишалося менше п’яти років.

За два тижні команди зіграли матч вже на "Олд Траффорд". І знову "Динамо" пропустило чотири голи. Тільки цього разу Роналду відзначився лише один раз, встановивши остаточний рахунок матчу.

Манчестер Юнайтед – Динамо 4:0

Голи: Піке, 31, Тевес, 38, Руні, 76, Роналду, 87

Варто зазначити, що у цьому сезоні "Манчестер Юнайтед" виграє Лігу чемпіонів. У фіналі в Москві "червоні дияволи" зіграють з іншим англійським клубом – "Челсі". Роналду заб’є на 26-ій хвилині. Однак Лемпард зрівняє рахунок. Тож все вирішуватиметься у серії післяматчевих пенальті. Свій удар з позначки португалець не реалізує. Але промахи Террі та Анелька принесуть перемогу МЮ.

Шахтар

Наступної зустрічі з українськими клубами Роналду довелося чекати вісім років. За цей час він перейшов у іспанський "Реал", і його клуб 15 вересня 2015 року зустрічався з "Шахтарем".

Реал – Шахтар 4:0

Голи: Бензема, 30, Роналду, 55 (пен), 63 (пен), 81

Цього разу Роналду оформив хет-трик. Правда два голи він забив з пенальті. При цьому що перший 11-метровий було призначено після апеляції Роналду про те, що м’яч влучив у руку капітану "Шахтаря" Даріо Срні в руку. Хоча повтори показали, що після удару м’яч попав у спину гравцю.

25 листопада ці команди вже зіграли у Львові. І матч виявився не таким легким для "вершкових", як би це могло видатися.

Шахтар – Реал 3:4

Голи: Тейшейра, 77 (пен), 88, Дентіньо, 83 – Роналду, 18, 70, Модріч, 50, Карвахаль, 52

На 70-ій хвилині, коли "Шахтар" пропустив четвертий гол (дубль оформив Роналду), здалося, що "Шахтар" вже немає ніяких шансів. Та за 18 хвилин після цього "гірники" скоротили відставання до одного гола. Трибуни "Арени Львів" гнали "гірників" і далі вперед, щоб стати свідками футбольного чуда. Але цього так і не сталося – прикра поразка.

Вже 22 березня від Кріштіану Роналду може постраждати і збірна України. В цей день "синьо-жовті" зіграють у відборі Євро-2020 проти збірної Португалії. Цей матч відбудеться у Лісабоні на стадіоні "Да Луж". 14 жовтня ці збірні зіграють вже у Києві на НСК "Олімпійський".

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