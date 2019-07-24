Кріштіану Роналду напав на поліцейського в Китаї: відео

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Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду / Фото з відкритих джерел

Форвард італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду в жарт стрибнув на одного з поліцейських, які затримували вболівальника.

Фанат прорвався на футбольне поле під час тренування "Старої Синьйори" в Сінгапурі, де команда готується до матчу Міжнародного Кубка чемпіонів проти міланського "Інтера".

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Фаната затримали поліцейські, а Роналду в жарт стрибнув на одного з них, ймовірно, найголовнішого, який не очікував від португальця такого. Цим Кріштіану розсмішив одноклубників.

Спорт 24 писав, що на Міжнародному кубку чемпіонів у США "Баварія" здобула мінімальну перемогу над "Міланом" (1:0). А в іншому матчі іспанський "Реал" виграв у лондонського "Арсеналу" по пенальті.

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Теги: Спорт Футбол
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