Кріштіану Роналду по-особливому показав важливість жінки в його житті

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Крішіану Роналду
Крішіану Роналду / Getty Images

Португальський нападник туринського "Ювентуса" (Італія) Кріштіану Роналду нестандартно привітав жінок з Міжнародним жіночим днем, який відзначають 8 березня.

У своєму Twitter футболіст опублікував світлину зі своєю нареченою Джорджиною Родрігес і мамою Долореш Авейру. Найважливіші жінки у житті Крішітану, зі свого боку, годують його трьох молодших дітей.

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"Щасливого Міжнародного жіночого дня всім жінкам і особливий поцілунок головним жінкам мого життя!", – підписав відповідне фото Роналду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feliz dia internacional da mulher a todas as mulheres e um beijinho especial às mulheres da minha vida!

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Мати форварда "Ювентуса" зараз переживає складний період у житті. На початку лютого жінка повідомила, що бореться зі страшним захворюванням раком молочної залози.

"Мені зробили операцію на іншій частині грудей в Мадриді, я пройшла променеву терапію, і тепер борюся за своє життя", – розповіла жінка.

Вперше подібний діагноз їй поставили у 2007 році: тоді лікарі видалили пухлину, а португалець пожертвував 100 тисяч фунтів стерлінгів госпіталю, в якому його мати проходила лікування.

 

 

як відзначають 8 березня в україні:
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З 8 березня – привітання жінок-колег зі святом в віршах
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Теги: LifeStyle Спорт Футбол Новини LifeStyle Ювентус Португалія 8 березня Кріштіану Роналду
Джерело: 24 канал
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