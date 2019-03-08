Кріштіану Роналду по-особливому показав важливість жінки в його житті

Португальський нападник туринського "Ювентуса" (Італія) Кріштіану Роналду нестандартно привітав жінок з Міжнародним жіночим днем, який відзначають 8 березня.

У своєму Twitter футболіст опублікував світлину зі своєю нареченою Джорджиною Родрігес і мамою Долореш Авейру. Найважливіші жінки у житті Крішітану, зі свого боку, годують його трьох молодших дітей.

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"Щасливого Міжнародного жіночого дня всім жінкам і особливий поцілунок головним жінкам мого життя!", – підписав відповідне фото Роналду.

Мати форварда "Ювентуса" зараз переживає складний період у житті. На початку лютого жінка повідомила, що бореться зі страшним захворюванням – раком молочної залози.

"Мені зробили операцію на іншій частині грудей в Мадриді, я пройшла променеву терапію, і тепер борюся за своє життя", – розповіла жінка.

Вперше подібний діагноз їй поставили у 2007 році: тоді лікарі видалили пухлину, а португалець пожертвував 100 тисяч фунтів стерлінгів госпіталю, в якому його мати проходила лікування.